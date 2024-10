Hai nước Việt Nam - Lào “Sắt son một niềm tin”

Tối 22/10, tại huyện Mộc Châu (Sơn La) đã diễn ra Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam - Lào với chủ đề Với chủ đề “Sắt son một niềm tin”. Đây là điểm nhấn nổi bật của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai.

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị; các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam - Lào.



Với chủ đề “Sắt son một niềm tin”, Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào được tổ chức bằng hình thức tọa đàm, sân khấu hóa và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Quốc gia Lào và truyền hình các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào.



Chương trình gồm 2 phần: Giao lưu Quốc phòng - ngày hội biên cương; Cùng chung biên giới, cùng chung lý tưởng. Đan xen các tiết mục văn nghệ và phóng sự khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là trong sáng khó tìm, có một không hai trên thế giới là phần giao lưu phản ánh mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, các hoạt động nghĩa tình giữa chính quyền và nhân dân khu vực giáp biên Việt Nam-Lào.

Các tiết mục văn nghệ, phóng sự cũng nêu bật kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; niềm tự hào của các sĩ quan trẻ khi được tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới hai nước vững mạnh toàn diện.

Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của nước ta (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum) với 10 tỉnh của Lào (Phongsaly, Luang Prabang, Houaphanh, Borikhamxay, Khammouane, Savannakhet, Saravane, Xiengkhuang, Sekong và Attapeu). Khu vực biên giới Việt Nam-Lào được hai nước xác định là một trong những khu vực có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế-xã hội.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân vùng biên hai nước đã chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới hai nước cơ bản ổn định; đường biên, mốc giới được quản lý, bảo vệ tốt. Hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước luôn là điểm sáng, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, duy trì trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm biên giới, nhất là tội phạm ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu, ngăn chặn di cư tự do, xuất, nhập cảnh trái phép. Hai nước cũng đã tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt hiệp định hợp tác biên giới hai nước; đẩy mạnh việc giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị giáp biên, tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới hai nước phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nước.

Trước đó, đã có 60 cháu học sinh được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức trao học bổng tại trường học và các bản khu vực biên giới. 40 cháu học sinh còn lại đã được trao học bổng “Nâng bước em đến trường” tại Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước.