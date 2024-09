Tăng cường hợp tác giáo dục giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào

Ngày 12/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Giáo dục và Thể thao 7 tỉnh Bắc Lào (Phong Xa lỳ, Xiêng Khoảng, Luông Pha Bang, Bò Kẹo, Xay Nha Bu Ly, Hủa Phăn, U Đôm xay), tổ chức tọa đàm về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Chất lượng giáo dục của tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao

Hiện nay, tỉnh Sơn La có 611 trường mầm non, phổ thông, GDTX với 379.737 học sinh. Trong đó, có 230 trường mầm non, 98 trường tiểu học, 144 trường liên cấp TH-THCS, 81 trường THCS, 02 trường liên cấp THCS-THPT, 02 trường liên cấp TH-THCS-THPT,11 trường PTDTNT THCS&THPT, 30 trường THPT, 12 trung tâm Giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập. Toàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La có 23.516 người, trong đó cán bộ quản lý là 1.674, giáo viên 19.846 và 1.996 nhân viên.

Về cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La thường xuyên được tăng cường, bổ sung đồng bộ và từng bước hiện đại, đã cơ bản đáp ứng đủ 1 phòng/lớp học, đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày (tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 72,9%; phòng học bán kiên cố 24,7%); trang thiết bị dạy học, thư viện, phòng học bộ môn, nhà công vụ cho giáo viên, công trình nhà vệ sinh, nước sạch, đã và đang được quan tâm đầu tư.

Tọa đàm về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết: Trong những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục thông qua áp dụng tiêu chuẩn quản lý quốc tế, tăng cường hội nhập quốc quốc tế thông qua việc phấn đấu đạt giải thưởng chất lượng quốc tế (châu Á, Viện hàn lâm chất lượng thế giới) và đưa thành phố Sơn La tham gia mạng lưới thành phố Học tập toàn cầu của UNESCO.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La được UBND tỉnh ủy quyền tham mưu toàn diện về công tác đào tạo lưu học sinh Lào. Trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay, tỉnh Sơn La đã đào tạo 2.294 lưu học sinh Lào tốt nghiệp các trình độ đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học và thạc sĩ); tổng số 3.939 lượt lưu học sinh Lào được bồi dưỡng tiếng Việt.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục với các tỉnh Bắc Lào

Ông Bun Lươn Văn Nạ Hắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng cho biết: Trong những năm qua tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo giữa các tỉnh. Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng mong muốn thời gian tới sẽ được phối hợp nhiều hơn nữa trong công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo du học sinh Lào tại Sơn La, nâng cao, năm bắt các thiết bị thí nghiệm trong trường học, nâng cao chất lượng giáo viên, huy động hiệu quả trẻ đến lớp.



Ông Bun Lươn Văn Nạ Hắc, Tỉnh ủy viên, GĐ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Trịnh Thị Lan Anh, Trưởng Phòng giáo dục Mầm non, Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết: Về vấn đề huy động trẻ dưới 5 tuổi đến lớp, Sơn La triển khai 3 đề án lớn của Trung ương là Đề án phổ cập giáo dục phố thông trẻ 5 tuổi; phát triển giáo dục mầm non; hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó khăn. Để thực hiện các đề án này, tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản triển khai các đề án.

Để triển khai có hiệu quả các đề án, chúng tôi đã đưa ra các nhóm giải pháp như:Ưưu tiên quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất cho học sinh, từ trường lớp đến đồ dùng học tập đảm bảo cho học sinh theo học. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, ưu tiên cho mỗi lợp dưới 5 tuổi là 2 giáo viên, trình độ tiêu chuẩn trở lên; Hỗ trợ các em học sinh bán trú về tiền ăn ở, vệ sinh an toàn thực phẩm. Với các nhóm giải pháp trên, sau 10 năm thực hiện chúng tôi đã đạt được các kết quả đáng tính cực, tỷ lệ huy động trẻ đến lớp đạt ở mức cao.

Bà Trịnh Thị Lan Anh, Trưởng Phòng giáo dục Mầm non, Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ, học tập lẫn nhau về những kinh nghiệm quý báu trong quản lý, phát triển giáo dục, những giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong hợp tác đào tạo lưu học sinh Lào.

Qua đánh giá về kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh Bắc Lào cho thấy, nhiều lưu học sinh Lào sau khi tốt nghiệp về nước công tác đã giữ các vị trí quan trọng, chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Những kết quả trên đã và đang tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào và mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tặng quà Sở Giáo dục và Thể thao 7 tỉnh Bắc Lào. Ảnh: Văn Ngọc

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Bắc Lào mong muốn Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tiếp tục tham mưu với tỉnh, hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào; tập huấn sử dụng các thiết bị, thí nghiệm cho các trường học; quan tâm, hỗ trợ đào tạo học sinh Lào đang học tại đại học và cao học tại Sơn La; trao đổi kinh nghiệm để khắc phục tình trạng học sinh THPT bỏ học đi làm; chế độ chính sách và nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên; phổ cập, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác xóa mù chữ.