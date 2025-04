GO! Hưng Yên sắp khai trương: Đòn bẩy mới cho nông sản và sản phẩm OCOP Phố Hiến

Sức sống mới trên mảnh đất Phố Hiến

Ngày 15/4/2025, tại TP. Hưng Yên, một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế địa phương đã diễn ra - "Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu Tp. Hưng Yên". Được tổ chức bởi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND Tp. Hưng Yên) phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam và siêu thị GO! Hưng Yên.

Sự kiện này quy tụ nhiều doanh nghiệp và HTX nông nghiệp.

Hơn 60 đơn vị đại diện cho sức sản xuất đa dạng của Hưng Yên đã hội tụ về đây. Từ những doanh nghiệp có tên tuổi như Công ty Cổ phần rau, củ, quả Nhật Việt, Công ty TNHH Lai Hoài, đến các HTX nông nghiệp tiêu biểu gắn liền với đặc sản địa phương như HTX sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, HTX Tiên Châu Phố Hiến, hay các HTX chuyên canh rau quả, dược liệu như An Thịnh Phát, Ngũ Phúc, Quyết Tiến, Thắng Lợi, Minh Tiến, và cả Làng nghề Hương thôn Cao Thôn... Tất cả đều mang đến những sản phẩm chất lượng, thể hiện tiềm năng to lớn của nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Hưng Yên, đồng thời mang theo kỳ vọng lớn lao về một "cánh cửa" mới mang tên GO! Hưng Yên.

Sự kiện này không chỉ giúp các doanh nghiệp, HTX giới thiệu sản phẩm mà còn là cơ hội để họ trực tiếp tìm hiểu quy trình, tiêu chuẩn để đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị lớn của Central Retail. Đây là bước đi cần thiết để các nhà sản xuất địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng hiện đại.

Nâng tầm nông sản, sản phẩm OCOP Hưng Yên

Hưng Yên từ lâu đã nổi tiếng với nhiều nông sản đặc trưng như nhãn lồng, hạt sen, các loại rau củ quả tươi ngon và các sản phẩm làng nghề truyền thống. Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) cũng đang được tỉnh triển khai mạnh mẽ, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, mang đậm bản sắc địa phương. Tuy nhiên, việc đưa các sản phẩm này vào hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng thị trường vẫn là một bài toán cần lời giải.

Tại hội nghị này, các cán bộ thu mua dày dạn kinh nghiệm của Central Retail trực tiếp làm việc, tư vấn và chia sẻ thông tin về xu hướng tiêu dùng hiện đại là sự hỗ trợ quý báu. Qua đó, giúp các chủ thể OCOP, các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hưng Yên hiểu rõ hơn về yêu cầu thị trường để có những điều chỉnh phù hợp, từ khâu sản xuất, chế biến đến bao bì, mẫu mã và chiến lược kinh doanh.

Trên cánh đồng hữu cơ, sinh học sạch của Công ty Cổ phần Rau Củ Quả Nhật Việt.

Ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, một điển hình về nỗ lực nâng tầm nông sản địa phương là Công ty Cổ phần Rau Củ Quả Nhật Việt. Ra đời năm 2016 tại TP. Hưng Yên, công ty này đã mạnh dạn áp dụng mô hình trồng rau sạch tiên tiến của làng Kawakami (Nhật Bản). Điểm cốt lõi làm nên sự khác biệt của rau Nhật Việt là quy trình "5 sạch": đất sạch, giống sạch, nước sạch, quy trình canh tác sạch và đóng gói, vận chuyển sạch. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình này và sự hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia Nhật Bản cũng như các cơ quan trong nước (Sở NN&PTNT, Jica, Học viện Nông nghiệp...), Nhật Việt đã tạo ra những sản phẩm rau củ quả đạt chuẩn VietGAP, thậm chí có nhiều loại ăn sống được tại ruộng. Sản phẩm của công ty đã vào được các hệ thống siêu thị khó tính như BRG, Bác Tôm... Giám đốc Vũ Đình Thuấn chia sẻ, ngoài việc cung cấp sản phẩm tươi, công ty đang hướng tới chế biến sâu để tăng giá trị, giải quyết bài toán mùa vụ và mở rộng thị trường, kể cả xuất khẩu. Ông Thuấn cũng thường xuyên khảo sát thị trường, lắng nghe ý kiến khách hàng để không ngừng cải tiến. Tâm huyết của ông không chỉ là kinh doanh mà còn là tạo việc làm, lan tỏa tư duy sản xuất sạch, xây dựng thương hiệu nông sản Hưng Yên. Câu chuyện của Nhật Việt là nguồn cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp, HTX khác tại địa phương về việc đầu tư bài bản, nâng cao chất lượng để chinh phục thị trường.

Công nhân Công ty Lai Hoài đang sơ chế hạt sen.

Bên cạnh rau sạch, Hưng Yên còn có thế mạnh về chế biến nông sản đặc sản. Công ty TNHH Lai Hoài là một minh chứng. Khởi nghiệp từ sản xuất hạt sen thủ công năm 1993, đến nay Lai Hoài đã trở thành một doanh nghiệp quy mô với nhà máy 10.000m2, cung cấp hàng nghìn tấn hạt sen khô, tim sen, long nhãn mỗi năm. Sản phẩm của công ty không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trong nước mà còn xuất khẩu sang Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc. Sự phát triển của Lai Hoài cho thấy, nếu có chiến lược đúng đắn và kết nối được với các kênh phân phối lớn, các sản phẩm chế biến từ nông sản đặc sản Hưng Yên hoàn toàn có thể vươn tầm quốc tế.

Sản phẩm Hạt sen khô của Lai Hoài rất quen thuộc với người tiêu dùng.

Cả Nhật Việt và Lai Hoài, cùng hàng chục đơn vị khác tham gia hội nghị, đều nhìn thấy cơ hội lớn khi GO! Hưng Yên sắp khai trương. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Central Retail Việt Nam, khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương: “Chúng tôi kỳ vọng, sau sự kiện, sẽ có nhiều hàng hóa của tỉnh Hưng Yên được đưa vào cung cấp cho siêu thị GO! Hưng Yên... đồng thời các sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên có cơ hội được phân phối ở đại siêu thị GO! Hưng Yên và mở rộng ra hệ thống siêu thị GO!, Tops Market trên toàn quốc.”

GO! Hưng Yên tới đây không chỉ là nơi mua sắm

Dự kiến khai trương vào tháng 7/2025, Trung tâm thương mại và Đại siêu thị GO! Hưng Yên (số 204 Tô Hiệu, P. Hiến Nam) được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của sự phát triển thương mại, dịch vụ tại Hưng Yên. Với quy mô gần 16.000 m2 sàn, 2 tầng thương mại, GO! Hưng Yên không chỉ có đại siêu thị GO! cung cấp hơn 40.000 mặt hàng thiết yếu với giá cả cạnh tranh, mà còn tích hợp khu vui chơi trẻ em Kubo, khu ẩm thực, thời trang, giải trí... tạo thành một điểm đến "tất cả trong một" cho mọi gia đình.

Go! Hưng Yên sắp khánh thành.

Sự xuất hiện của GO! Hưng Yên không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn mua sắm, vui chơi cho người dân mà còn đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương (hơn 100 lao động mới, 100% là người địa phương trong đợt tuyển dụng vừa qua) là một minh chứng rõ ràng. Quan trọng hơn, cam kết hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các HTX, và ưu tiên đưa sản phẩm OCOP của Hưng Yên vào hệ thống phân phối của Central Retail sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sản xuất và kinh doanh tại địa phương.

Hội nghị kết nối cung cầu vừa qua là một bước đi cụ thể hóa cam kết đó. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự vào cuộc trách nhiệm của nhà bán lẻ lớn và sự chủ động của chính quyền, doanh nghiệp Hưng Yên trong việc nắm bắt cơ hội, nâng cao giá trị nông sản và sản phẩm địa phương. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mối liên kết ngày càng chặt chẽ, tin rằng khi GO! Hưng Yên đi vào hoạt động, nông sản và các sản phẩm tiêu biểu của Hưng Yên sẽ có thêm một kênh phân phối hiệu quả, không chỉ phục vụ người tiêu dùng trong tỉnh mà còn vươn xa hơn nữa trên bản đồ bán lẻ hiện đại toàn quốc.