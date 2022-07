Giá vịt xiêm, vịt ta rủ nhau tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg

So với cách nay hơn 1 tháng, hiện giá vịt ta và vịt xiêm tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã tăng thêm bình quân 5.000-7.000 đồng/kg và đang ở mức khá cao.

Tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh như Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre… giá vịt ta (vịt hơi) được nhiều hộ dân bán cho thương lái ở mức 55.000-60.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá 50.000-53.000 đồng/kg.

Thịt vịt được bày bán tại Nhà Lồng 3 - Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ.

Giá vịt xiêm tại nhiều địa phương từ ở mức 60.000 đồng/kg, nay tăng lên ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá vịt ta làm sẵn bán lẻ tại chợ, siêu thị và điểm kinh doanh thực phẩm tươi sống đang ở mức 90.000-95.000 đồng/kg, còn vịt xiêm có giá 105.000-110.000 đồng/kg.

Vịt thịt tăng giá do nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ đang ở mức cao. Thời gian qua, do giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, giá cả đầu ra vịt thịt không ổn định và chăn nuôi vịt cũng dễ gặp rủi ro do dịch bệnh nên người dân tại nhiều địa phương đã giảm nuôi vịt, từ đó làm nguồn cung giảm.