Giá tiêu tiếp tục tăng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông vọt lên đỉnh mới

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ở mức 140.000 – 141.000 đồng/kg, tăng mạnh so với hôm qua. Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông có mức tăng mạnh nhất trong ngày với 4.000 - 5.000 đồng/kg và đứng đầu, giá tiêu thấp nhất là ở tỉnh Bình Phước.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (9/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 140.000 – 141.000 đồng/kg. Giá tiêu tăng 2.300 - 5.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 140.500 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 140.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (9/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil đi ngang, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay không đổi.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.303 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 8.948 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay không đổi. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.200 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 8.500 USD/tấn.

Quý II/2024, giá hạt tiêu thế giới tăng“đột biến” trong khoảng 20 ngày đầu tháng 6/2024, do lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh sản lượng dự báo giảm tại Việt Nam và Brazil, trong khi nhu cầu từ Hoa Kỳ và châu Âu đang tăng trở lại. Bước sang tháng 7/2024, giá hạt tiêu thế giới dù giảm tại một số nước sản xuất như Việt Nam, Brazil, nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Nguồn cung hạt tiêu toàn cầu được bổ sung khi Indonesia bước vào vụ thu hoạch, bắt đầu từ tháng 7. Tuy nhiên, Brazil, quốc gia sản xuất hạt tiêu đen lớn thứ 2 thế giới, đang đối mặt với tình trạng mất mùa liên tục do hạn hán. Theo nhận định của giới chuyên gia, dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu sẽ tiếp tục được ghi nhận trên thị trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng nhanh và tắc nghẽn cảng ở châu Á cũng tác động đến giá cả ở các thị trường nhập khẩu, và có thể gây ra sự chậm trễ vận chuyển, khiến giá tăng trong trung và dài hạn.

Quý II/2024, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa liên tục tăng, ghi nhận mức cao kỷ lục mới. Theo đó, giá hạt tiêu trong nước đã tăng khoảng 93% so với đầu năm và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tăng giá tiếp tục diễn ra trong tháng 7/2024 do nhu cầu tăng, trong khi nguồn cung hạn chế.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam (VPA), mức tăng giá hạt tiêu tại thị trường nội địa không như kỳ vọng do nhu cầu thấp từ thị trường Trung Quốc. Hiện giá hạt tiêu tại thị trường Trung Quốc đang thấp hơn giá tại Việt Nam có thể là nguyên nhân chính của việc hạn chế nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam.

Ngày 29/7/2024, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa tăng 4.000 – 6.000 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/6/2024. Cụ thể, giá hạt tiêu đen tại các tỉnh Gia Lai, Bình Phước và Đắk Lắk cùng tăng 4.000 đồng/kg, lên mức 149.000 –150.000 đồng/kg; tại các tỉnh Đắk Nông và Bà Rịa Vũng Tàu, giá tăng 5.000 đồng/kg, lên mức 149.000 – 150.000 đồng/kg; tại tỉnh Đồng Nai, giá tăng 6.000 đồng/kg, lên mức 150.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng ở mức 199.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với cuối tháng 6/2024 và cao hơn so với mức giá 101.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu trong quý II/2024 đạt gần 80,65 nghìn tấn, trị giá 375,38 triệu USD, tăng 41,9% về lượng và tăng 59,1% về trị giá so với quý I/2024, tăng 5,3% về lượng và tăng 50,1% về trị giá so với quý II/2024. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt xấp xỉ 141,4 nghìn tấn, trị giá 629,86 triệu USD, giảm 7,4% về lượng, nhưng tăng 30,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo, ngành hạt tiêu Việt Nam sẽ được hưởng về giá trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm. Điều này cũng có thể mở ra cơ hội để Việt Nam gia tăng thị phần, củng cố vị thế hơn nữa tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc và châu Âu.

Theo ước tính, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2024 đạt mức 5.272 USD/tấn, tăng 13,2% so với tháng 6/2024 và tăng 53,5% so với tháng 7/2023. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 4.665 USD/tấn, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.