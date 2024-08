Tiêu đồng loạt đi lên, Bình Phước có mức tăng giá tiêu mạnh nhất

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ở mức 137.000 – 138.000 đồng/kg, tăng mạnh so với hôm qua. Mức giá thu mua trung bình ở 137.600 đồng/kg. Bình Phước có mức tăng mạnh nhất trong ngày với 2.000 đồng/kg, nhưng chốt mức thấp nhất cùng với Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ở mức 137.000 – 138.000 đồng/kg, tăng mạnh so với hôm qua. Mức giá thu mua trung bình ở 137.600 đồng/kg. Bình Phước có mức tăng mạnh nhất trong ngày với 2.000 đồng/kg, nhưng chốt mức thấp nhất cùng với Bà Rịa – Vũng Tàu. Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông có mức giá cao nhất.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (8/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 137.000 – 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tăng 1.000-2.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 138.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 138.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (8/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia tăng so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil đi ngang, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay giảm.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.303 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 8.948 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay giảm. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.200 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu đã đạt đỉnh 8 năm hồi tháng 6/2024 ở mức 180.000 đồng/kg và đến thời điểm hiện tại giá lui về dưới mốc 140.000 đồng/kg. Thu hoạch vụ mới dự kiến sau Tết Nguyên đán (tháng 2/2025), lượng tồn kho của Việt Nam còn khoảng 30% tương đương với 50.000 – 55.000 tấn.

Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, các nhà phân tích dự kiến tình trạng tắc nghẽn tại các cảng biển có thể kéo dài đến tháng 8 năm nay. Từ đầu năm đến nay, giá cước đã tăng gấp 5 lần. Nhiều doanh nghiệp cảng dự báo thời gian tới, cùng với nguy cơ thiếu container rỗng, giá cước vận tải biển có thể tăng chạm ngưỡng thời điểm dịch Covid-19. Chi phí vận chuyển tăng sẽ làm tăng giá bán và nếu giá đến tay người tiêu dùng quá cao có thể khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này giảm.

Bà Hoàng Thị Liên – chủ tịch VPSA – cho biết có thể do tăng mạnh lượng mua vào năm ngoái, hàng đầy kho nên sang năm nay nhu cầu tại thị trường Trung Quốc giảm, thêm vào đó kinh tế tại Trung Quốc hiện còn khó khăn. Trung Quốc đã từ vị trí số 1 rơi xuống vị trí thứ 5 trong danh sách các nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 7.451 tấn, trị giá 20 triệu USD, giảm mạnh 85,2% về lượng và 81,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của Trung Quốc cũng thu hẹp xuống còn 5,2% so với mức 33% của cùng kỳ năm trước.