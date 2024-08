Giá tiêu Gia Lai thấp nhất hôm nay, kỳ vọng giá tiêu tuần tới ra sao?

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 146.000 – 147.000 đồng/kg. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 146.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 146.000 - 147.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.176 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 8.793 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.000 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 8.800 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2024 xuất khẩu hạt tiêu tăng 6,6% về khối lượng, tăng 21,4% về kim ngạch so với tháng 5/2024, đạt 28.088 tấn, tương đương 142,06 triệu USD, giá trung bình 5.058 USD/tấn, tăng 13,83%.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu 141.392 tấn hạt tiêu, tương đương 629,86 triệu USD, giá trung bình 4.455 USD/tấn, giảm 7,4% về lượng nhưng tăng 30,4% về kim ngạch và tăng 40,8% về giá so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 37.252 tấn, tương đương 170,66 triệu USD, chiếm 26,4% trong tổng lượng và chiếm 27,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 44,1% về lượng, tăng 65,5% kim ngạch so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023, giá tăng 14,9%, đạt 4.581 USD/tấn.

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đức đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 9.598 tấn, tương đương 48,03 triệu USD, giá 5.004 USD/tấn, tăng 108,5% về lượng, tăng 156,5% về kim ngạch và giá tăng 23%; chiếm trên 6,8% trong tổng lượng và chiếm 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường U.A.E tăng 16,2% về lượng, tăng 64,6% kim ngạch và tăng 41,7% về giá so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023, đạt 8.413 tấn, tương đương 39,61 triệu USD, giá 4.708 USD/tấn, chiếm 6% trong tổng lượng và chiếm 6,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Trong tháng 7, giá tiêu nội địa đạt 150.000 đồng/kg, tăng 82,9% so với thời điểm tháng 1 và tăng 120,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình giá tiêu đen 7 tháng tăng 66,5% so với năm 2023. Trong khi đó, giá xuất khẩu giá xuất khẩu tiêu đen tháng 6 đạt 5.000 USD/tấn, tăng tới 31,6% so với tháng 1 đạt 3.900 USD/tấn. Trung bình 6 tháng giá xuất khẩu tiêu đen tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái.