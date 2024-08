Giá tiêu lao dốc mạnh, nông dân bị đặt vào tình thế khó khăn

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 140.000 – 141.000 đồng/kg. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (5/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 140.000 – 141.000 đồng/kg. Giá tiêu giảm 6.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 146.000 - 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (5/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.176 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 8.793 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.000 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 8.800 USD/tấn.

Sự biến động của giá tiêu đã đặt nhiều nông dân vào tình thế khó khăn, buộc họ phải đưa ra quyết định có nên bán hay tiếp tục trữ hàng. Mặc dù hồ tiêu trong dân vẫn còn nhưng hiện họ không bán ra ồ ạt mà bán nhỏ giọt để nghe ngóng giá.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, dù giá hạt tiêu đang ở mức cao nhưng trong đợt khảo sát tại 3 tỉnh Tây Nguyên vào tháng 7 thì thực tế nông dân không còn mặn mà với cây hồ tiêu. Nguyên nhân do giá sầu riêng và cà phê đang ở mức rất cao và cho lợi ích kinh tế lớn. Do đó, diện tích trồng mới cây hồ tiêu không nhiều, chủ yếu trồng xen vào vườn cà phê với tỷ lệ 6 cà phê và 2 hồ tiêu.



Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 142.586 tấn hạt tiêu các loại, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2023, ngược lại kim ngạch đạt 634 triệu USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thời gian gần đây, giá hạt tiêu tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu thiếu hụt.



Sản lượng thu hoạch hạt tiêu năm 2024 của Việt Nam ước đạt khoảng 170.000 tấn, cộng với tồn kho từ niên vụ trước chuyển sang thì tổng sản lượng còn lại trong năm nay chỉ từ 40.000 - 45.000 tấn. Trong khi vụ thu hoạch tiếp theo phải đợi đến tháng 3/2025.



Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo sản lượng tiêu trong nước vụ tới có thể tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2024. Lượng hàng tồn trong dân không còn nhiều, tình trạng sâu bệnh hại vẫn còn nhưng không đáng kể.

Dựa trên các số liệu và dự đoán, có thể thấy rằng mặc dù giá hồ tiêu hiện tại không ổn định, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tương đối khả quan. Với sự giảm sút trong sản lượng và nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, có cơ sở để tin rằng giá hồ tiêu sẽ còn tiếp tục có những biến động tích cực trong tương lai.