Giá tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang với mức giao dịch từ 92.000 – 95.000 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai duy trì ở mức thấp nhất.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (2/4)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay đi ngang tại các tỉnh thu mua trọng điểm.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Đắk Nông, tiếp tục ổn định ở mức 95.000 đồng/kg.

Tương tự tại tình Bình Phước, giá tiêu hôm nay không đổi ở mức 94.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu giá tiêu hôm nay quanh mức 94.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay Đồng Nai và Gia Lai, giá tiêu hôm nay không đổi ở mức thấp nhất 92.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ngày 2.4.2024 không biến động. Nguồn thông tin giá: Viện Chính Sách

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (2/4)

Trên thị trường thế giới, giá tiêu chững, ít biến động.

Cụ thể: Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) vào ngày 1/4 (theo giờ địa phương), giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 1,39%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 31/3.

Giá tiêu đen thế giới

Giá tiêu đen thế giới. Nguồn thông tin giá: Viện Chính Sách

Giá tiêu trắng thế giới

Giá tiêu trắng thế giới. Nguồn thông tin giá: Viện Chính Sách

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,23%, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Lũy kế trong quý I/2024, xuất khẩu tiêu đạt gần 56 nghìn tấn, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt hơn 232 triệu USD, giảm 0,4%.

Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2024 đạt 25 nghìn tấn, tăng mạnh 85,9% so với tháng trước, nhưng giảm 29,9% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch đạt 108 triệu USD, tăng 98,1% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 3/2024 có tháng thứ 3 liên tiếp tăng, đạt 4.316 USD/tấn, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế quý 1/2024 đạt 4.153 USD/tấn, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam cung cấp khoảng 50% sản lượng hồ tiêu và 60% thị phần toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam còn là nhà xuất khẩu số 1 thế giới hơn 20 năm qua. Hiện cả nước có 100.000 nông dân trồng tiêu, 200 doanh nghiệp xuất khẩu và 35 nhà máy chế biến tiêu.

VPSA dự báo sản lượng hồ tiêu năm nay của Việt Nam giảm 10% xuống 170.000 tấn so với năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây. Trong khi nguồn cung từ các nước Indonesia, Brazil, Malaysia, Campuchia không bù đắp đủ cho lượng giảm xuất khẩu của Việt Nam sẽ đẩy giá hạt tiêu tăng nóng ngay từ đầu vụ.

Theo VPSA, khi giá tiêu tăng lên mức độ nào đó sẽ đạt đến điểm “bão hoà”, khi đó, giá tiêu sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, đâu là điểm "bão hòa", 95.000 đồng/kg, hay 100.000 đồng/kg, hoặc cao hơn nữa.

Nhận định về thị trường tháng 4/2024, chuyên gia phân tích, đây là thời điểm kết thúc vụ thu hoạch. Lúc này thị trường, doanh nghiệp sẽ có con số tương đối sát về sản lượng năm nay. Nhìn tổng thể, đà tăng đang mạnh mẽ hơn do nguồn cung thiếu bởi các yếu tố như: Sản lượng vẫn dự báo giảm, tồn kho thấp, nông dân trữ hàng không bán; lo ngại năng suất vụ tới do tình hình thời tiết và sự thiếu chăm sóc vườn tiêu những năm trước; lực mua từ Trung Quốc chưa thấy xuất hiện mạnh từ đầu năm.