Giá tiêu đi ngang, nông dân tích cực thu hái và phơi khô hạt tiêu sau thu hoạch, không cần bán vội

Giá tiêu hôm nay (1/4) không ghi nhận thay đổi so với tuần vừa qua. Theo đó, giá tiêu ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ dao động từ 92.000 – 94.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (1/4)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay chững tại các tỉnh thu mua trọng điểm.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Đắk Nông, tiếp tục ổn định ở mức 94.000 đồng/kg.

Tương tự tại tình Bình Phước, giá tiêu hôm nay không đổi ở mức 94.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu giá tiêu hôm nay quanh mức 94.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay Đồng Nai và Gia Lai, giá tiêu hôm nay không đổi ở mức 92.000 đồng/kg.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (1/4)

Trên thị trường thế giới, giá tiêu chững.

Cụ thể: Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 4.391 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ổn định ở mức 3.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA tiếp tục ổn định 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok không đổi ở mức 6,179 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA duy trì ở mức mức 7.300 USD/tấn.

Tính chung trong tuần qua, giá tiêu trong nước giảm 500 - 1.000 đồng/kg. Tính cả tháng 3/2024 so với tháng 2, giá tiêu giữ ổn định ở những địa phương có vùng giá thấp như Đồng Nai, Gia Lai; tăng 2.000 đồng/kg tại các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông, tăng 1.500 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu và tăng 500 đồng/kg tại Bình Phước.



Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, đầu cơ là nguyên nhân chính dẫn đến giá hạt tiêu tăng cao như vừa qua. Ngoài ra, do dự báo sản lượng giảm và nông dân không vội bán ra.

Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2024 đạt 25 nghìn tấn, tăng mạnh 85,9% so với tháng trước, nhưng giảm 29,9% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch đạt 108 triệu USD, tăng 98,1% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong quý I/2024, xuất khẩu tiêu đạt gần 56 nghìn tấn, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt hơn 232 triệu USD, giảm 0,4%.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 3/2024 có tháng thứ 3 liên tiếp tăng, đạt 4.316 USD/tấn, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế quý I/2024 đạt 4.153 USD/tấn, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Thời tiết năm nay nắng đều, thuận lợi cho nông dân thu hái và phơi khô hạt tiêu sau thu hoạch. Nhân công lao động chủ yếu là lực lượng tại chỗ, không khan hiếm như các năm trước.

Đáng chú ý, giá tiêu tăng cao, nông dân có lãi nên chú trọng vào khâu chăm sóc sau thu hoạch. Chuyên gia khuyến cáo sau khi thu hoạch, cây hồ tiêu thường bị "kiệt sức", lại vào thời điểm mùa khô, do đó bà con nên chú trọng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cung cấp đủ dinh dưỡng để cây hồi phục.

Năm nay, người trồng tiêu không ồ ạt bán ra như những năm trước do có sự hỗ trợ giá của một số loại nông sản khác như sầu riêng, cà phê tăng cao.