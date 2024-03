Giá tiêu hôm nay lại giảm đồng loạt, chỉ 1 tỉnh giữ giá cao

Giá tiêu hôm nay (21/3) dao động từ 92.500 – 95.500 đồng/kg. Theo đó, giá tiêu đồng loạt giảm 500 đồng/kg, ở khu vục Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Thời gian qua giá tiêu ở nhiều quốc gia như Brazil, Indonesia thường xuyên cao hơn Việt Nam, thậm chí có thời điểm Indonesia không có hạt tiêu để xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (21/3)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm 500 đồng/kg tại các tỉnh thu mua trọng điểm.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay tiếp tục ổn định ở mức 95.500 đồng/kg và là địa phương duy nhất giữ giá tiêu ở mức cao nhiều ngày nay.

Ở Đắk Nông, giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg, xuống mức 95.000 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu hôm nay đều giảm xuống mức 92.500 đồng/kg.

Tương tự, tại Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 500 đồng/kg, xuống còn 94.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (21/3)

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ngày 21/3 giá tiêu Indonesia tiếp tục giảm; giá tiêu Brazil và giá tiêu Malaysia ổn định.

Trong đó: Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia giảm 0,09 USD/tấn, xuống mức 4.287 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ ở mức 4.375 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA quanh mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok giảm 0,09 USD/tấn, xuống mức 6.237 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA duy trì ở mức mức 7.300 USD/tấn.

Theo thông tin từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam cung cấp khoảng 50% sản lượng hạt tiêu toàn cầu, nhưng do diện tích suy giảm mạnh, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2024 có thể sẽ ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, lượng tiêu xuất khẩu trong nửa đầu tháng 3/2024 đạt 11.668 tấn, thu về gần 50,4 triệu USD, giảm 29,5% về lượng nhưng tăng 3,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Theo các dự đoán, sản lượng hạt tiêu toàn thế giới sẽ giảm khoảng 2% trong năm 2024. Không nằm ngoài xu hướng, sản lượng tiêu của Việt Nam có thể giảm xuống khoảng 170.000 tấn, tuy nhiên xuất khẩu vẫn có thể đạt khoảng 240.000 tấn.

Trước đó, theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2024 đạt 18 nghìn tấn, trị giá 73 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng 1/2024, nhưng so với tháng 2/2023 giảm 35,2% về lượng và giảm 12,5% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt khoảng 35 nghìn tấn, trị giá 143 triệu USD, giảm 12,3% về lượng, nhưng tăng 12,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 2/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 4.082 USD/tấn, tăng 2,0% so với tháng 1/2024 và tăng mạnh 35,9% so với tháng 2/2023. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 4.041 USD/tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2023.

