Đà giảm giá hạt tiêu đã dừng, những dự báo mới nhất

Giá tiêu hôm nay (20/3) ổn định. Theo đó, giá tiêu ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ dao động từ 93.000 – 95.500 đồng/kg. Hiện các địa phương đã thu hái gần xong vụ tiêu năm nay. So với năm ngoái, giá tiêu tăng mạnh giúp người trồng tiêu lãi lớn.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (20/3)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu hôm nay ở mức 95.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai giá tiêu hôm nay, không đổi ở mức 93.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay đi ngang ở mức 95.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ở mức 95.000 đồng/kg.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (20/3)

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ngày 20/3 giá tiêu Indonesia quay đầu giảm; giá tiêu Brazil giảm; giá tiêu Malaysia ổn định.

Trong đó: Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia giảm 0,26 USD/tấn, xuống mức 4.291 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 không đổi ở mức 4.375 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA không đổi 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok giảm 0,26 USD/tấn, xuống mức 6.242 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA duy trì ở mức mức 7.300 USD/tấn.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Hôm nay, giá tiêu đã tăng 500 đồng/kg ở Đắk Nông, nhưng ở các khu vực khác vẫn duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Sự gia tăng này diễn ra sau một ngày giảm giá do tin đồn nông dân bán tháo hàng hóa, nhưng đã phục hồi do hạn chế nguồn cung.

Tại Việt Nam, hầu hết các vùng trồng tiêu đã thu hoạch vụ tiêu xong, đặc biệt là tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, nơi người dân đã thu hoạch được hơn 95% tổng diện tích, với năng suất trung bình đạt từ 2,5 – 3,5 tấn tiêu khô/ha và tổng sản lượng đạt trên 456 tấn. Giá tiêu năm nay cao hơn nhiều so với những năm trước, mang lại niềm vui cho người nông dân.

Hiện nay, với mức giá khoảng 90 triệu đồng cho một tấn tiêu khô, người nông dân có thể thu lãi khoảng hơn 220 triệu đồng/ha sau khi đã trừ đi các chi phí.

Đồng thời, Gia Lai đang trong mùa khô, với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Điều này thúc đẩy người trồng tiêu tại đây chủ động thu hoạch nhanh chóng để kết thúc mùa vụ, giúp chuẩn bị tốt cho việc chăm sóc cây và không ảnh hưởng đến mùa thu hoạch tiếp theo.

Tại hội nghị quốc tế ngành hạt tiêu và gia vị Việt Nam - VIPO 2024 tổ chức mới đây, ông Jasvinder Singh Sethi CEO và Founder của Công ty Namagro Việt Nam cho biết, nhu cầu tiêu thụ tiêu hạt tiêu toàn cầu khoảng 600.000 – 700.000 tấn. Nhu cầu này được đáp ứng thông qua nhập khẩu và các nước tự trồng.

Châu Á nơi tiêu thụ nhiều hạt tiêu nhất thế giới với 400.000 tấn, trong đó một nửa nhập khẩu, một nửa tự sản xuất. Châu Mỹ tiêu thụ 110.000 tấn, trong đó nhập từ nước khác đến 90.000 tấn, còn châu Âu hầu như nhập khẩu toàn bộ hạt tiêu.

Về nguồn cung, dự báo từ Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) cho biết sản lượng hạt tiêu toàn thế giới năm 2024 tiếp tục giảm 1,1% tương đương 6.000 tấn. Chủ yếu là do sản lượng tiêu giảm tại Việt Nam, trong khi dự báo tăng tại Brazil và Ấn Độ dù vẫn còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Các quốc gia sản xuất khác có thể duy trì sản lượng tiêu với mức thay đổi không đáng kể.

Tháng 3 hàng năm Việt Nam thường xuất khẩu hạt tiêu cao nhất trong năm. Nếu tháng 3/2024 này, nông dân bán ra khoảng 20.000 - 30.000 tấn hạt tiêu thì chắc chắn giá hạt tiêu của Việt Nam sẽ tăng cao.

Đại diện Hiệp hội Hạt tiêu - Cây Gia vị Việt Nam cho biết, năm nay sản lượng tiêu của các nước lớn đều giảm. Dù Indonesia có vào vụ thu hoạch chính cũng không thể làm cho giá tiêu giảm. Thậm chí giá sẽ tiêu còn biến động trong thời gian tới, tuy nhiên, mức tăng giảm bao nhiêu vẫn chưa thể đoán định.