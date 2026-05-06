Giá hạt tiêu nội địa vững, phản ánh nguồn cung thắt chặt và lực cầu vẫn tốt

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (6/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 140.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 142.000 - 142.500đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (6/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.947 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.153 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa cuối tháng 4/2026 tăng so với tháng trước.

Cụ thể, ngày 24/4/2026, giá hạt tiêu tại các vùng trồng chính tăng 3.000-6.000 đồng/kg so với ngày 24/3/2026, lên 138.000- 142.000 đồng/kg.

Trong đó: Giá hạt tiêu ngày 24/4/2026 tại Đắk Lắk tăng mạnh nhất, tăng 6.000 đồng/kg so với ngày 24/3/2026, đạt 142.000 đồng/kg;

Giá hạt tiêu tại các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước và Đồng Nai ngày 24/4/2024 tăng 5.000 đồng/kg so với ngày 24/3/2026, lên mức 141.000 đồng/kg tại Đắk Nông và 140.000 đ/kg tại Bình Phước và Đồng Nai;

Giá hạt tiêu tại Gia Lai ngày 24/4/2026 tăng tăng 3.000 đồng/kg so với ngày 24/3/2026, đạt 138.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu nội địa tăng phản ánh nguồn cung thắt chặt và lực cầu vẫn tốt.

Trong thời gian tới, giá hạt tiêu trong nước nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung thắt chặt sau giai đoạn thu hoạch chính và nhu cầu ổn định từ các thị trường xuất khẩu.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, quý I/2026, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hạt tiêu đen, chiếm 66,32% tổng lượng xuất khẩu, tiếp đến là hạt tiêu trắng chiếm 12,8%, hạt tiêu đen xay chiếm 12,6%, hạt tiêu trắng xay chiếm 3,5%, còn lại là các chủng loại hạt tiêu chế biến khác như hạt tiêu xanh, hạt tiêu đỏ, hạt tiêu ngũ sắc…

Trong quý I/2026, hạt tiêu đen vừa là chủng loại có lượng xuất khẩu lớn nhất, vừa là chủng loại có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao, đạt 43,8 nghìn tấn, trị giá 288,7 triệu USD, tăng 42,2% về lượng và tăng 38,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Tính riêng tháng 3/2026, xuất khẩu hạt tiêu đen của Việt Nam đạt 3,8 nghìn tấn, tăng 23,2% so với tháng 3/2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đen của Việt Nam trong quý I/2026 đạt 7.443 USD/tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 3/2026, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đen của Việt Nam đạt 7.451 USD/tấn, giảm 1,2% so với tháng 2/2026 và giảm 1,5% so với tháng 3/2025.