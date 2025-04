Giá cà phê vẫn ở vùng cao, dự báo 'nóng' về thị trường trong ngắn hạn

Giá cà phê hôm nay 28/4

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 trên Sàn London đứng ở mức 5.415 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 đạt 399,00 US cent/pound.

Tại Việt Nam, giá cà phê đang giao dịch trong khoảng 130.000 – 130.700 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cùng được thu mua ở mốc 130.700 đồng/kg; giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đạt 130.500 đồng/kg và Lâm Đồng đứng ở mức 130.000 đồng/kg.

Giữa tháng 4/2025, giá cà phê trên thị trường thế giới đảo chiều, quay đầu giảm sau 7 phiên tăng giá liên tiếp do chịu áp lực từ chỉ số đồng USD mạnh lên. Các nguyên nhân chính tác động lên thị trường gồm: Lượng tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng vào ngày 16/4/2025, đạt 795.588 bao; lượng tồn kho Robusta do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần là 4.272 lô.

Trong khi đó, vụ thu hoạch cà phê Robusta tại Brazil sắp bắt đầu. Theo dự báo của Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), tổng lượng cà phê xuất khẩu của nước này trong 9 tháng đầu niên vụ 2024/25 (từ tháng 7/2024 – tháng 6/2025) sẽ tăng 3,42% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 33,52 triệu bao. Bên cạnh đó, đồng USD hồi phục và các nhà đầu cơ đẩy mạnh bán ra trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh 2025 cũng gây áp lực lên giá.

Những ngày giữa tháng 4/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội giảm theo đà giảm của giá cà phê thế giới. Giá cà phê vào ngày 18/4/2025 giảm 700 – 1.100 đồng/kg so với ngày 01/4/2025, dao động từ 130.500 – 131.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát). Tại Việt Nam, tình hình khô hạn ở một số nơi khu vực Tây Nguyên đang ảnh hưởng đến mùa vụ cà phê năm nay. Nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang chật vật ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới trong thời gian cao điểm mùa khô.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Thái Lan đạt 3,64 nghìn tấn, trị giá 27,8 triệu USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 15,0% về trị giá so với tháng 2/2025; so với tháng 3/2023 giảm 40,8% về lượng nhưng tăng 33,2% về trị giá. Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Thái Lan đạt 8,07 nghìn tấn, trị giá 62,6 triệu USD, giảm 30,7% về lượng, nhưng tăng 61,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 580.999 tấn, mang về 3,3 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2024 giảm 13,5% về lượng (tương đương 90.383 tấn), nhưng giá trị thu về tăng tới 46,8%.

Với kết quả này, cà phê đã lần đầu tiên vượt qua thuỷ sản (2,7 tỷ USD), vươn lên đứng top 2 về kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ sau gỗ và sản phẩm gỗ (4,57 tỷ USD).

Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn tiếp tục tăng trưởng khi nguồn cung trong nước dồi dào, cùng với việc Mỹ hoãn áp thuế đối ứng đối với hầu hết các đối tác thương mại, thúc đẩy các nhà nhập khẩu tăng mua vào trước khi thuế quan mới có hiệu lực.

Nestle cho biết, việc tăng giá trong các danh mục liên quan đến cà phê và ca cao đã khiến nhu cầu của khách hàng bị gián đoạn nhưng không gây ảnh hưởng lớn. Theo Rabobank, việc sụt giảm nhu cầu sau một thời gian dài giá cao có thể sẽ không nghiêm trọng như suy đoán ban đầu.

Hedgepoint cho biết vụ mùa cà phê 2025/26 tại quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới - Brazil dự kiến đạt 63,8 triệu bao (loại 60kg), tăng 0,6% so với dự kiến cho chu kỳ trước. Cũng theo Hedgepoint, ước tính này phản ánh mức tăng dự kiến về sản lượng cà phê robusta trong niên vụ 2025/26, trong khi sản lượng Arabica được dự báo sẽ giảm do lượng mưa thấp trong quá trình thu hoạch vụ mới.

Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, hiện đang chịu thuế suất 10% theo chính sách mới của Mỹ, trong khi một số nước sản xuất cà phê khác phải chịu mức thuế cao hơn. Trong 90 ngày tạm hoãn áp dụng thuế suất đối ứng, Brazil và nhiều nước sản xuất cà phê kỳ vọng Washington sẽ có điều chỉnh hợp lý hơn.