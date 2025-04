Giá cà phê có tuần tăng, cà phê trong nước trở lại mức đỉnh

Giá cà phê hôm nay 27/4

Kết thúc tuần, trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đứng ở mức 5.415 USD/tấn, tăng 2,6% (138 USD/tấn) so với tuần trước.

Đáng chú ý, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 lên tới 399,85 US cent/pound, tăng vọt 7,3% (27,25 US cent/pound) so với tuần trước.

Đồng USD suy yếu đã góp phần đẩy giá của hầu hết các mặt hàng, bao gồm cả cà phê tăng lên.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên trong tuần ghi nhận diễn biến tăng giảm đan xen giữa các ngày. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vẫn tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước, lên mức 130.000 – 130.700 đồng/kg.

Hiện tại, giá thu mua cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đứng ở mức 130.700 đồng/kg. Theo sau là Gia Lai với giá 130.500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức 130.000 đồng/kg.

Trong phiên giao dịch vào hôm Thứ Sáu cuối tuần, giá cà phê trên cả hai thị trường đã nhiều phen biến động tăng giảm nằm trong cả vùng âm và dương với mức chênh lệch khá lớn, Arabica kết thúc đạt mức cao nhất trong 7 tuần.

Lo ngại về vụ mùa cà phê Brazil nhỏ hơn đang đẩy giá Arabica tăng cao. Rabobank dự đoán vụ mùa cà phê arabica 2025/26, tức là vụ sắp thu hoạch tới đây của Brazil sẽ giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 38,1 triệu bao, với lý do thời tiết khô hạn ở các vùng trồng chính sẽ làm giảm đáng kể bởi ảnh hưởng trong quá trình cây cà phê ra hoa thời gian trước. Ngược lại, cà phê Robusta thì đang chịu áp lực sau khi Rabobank dự đoán vụ Robusta 2025/26 của Brazil sẽ tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 24,7 triệu bao.

Cooxupe, hợp tác xã cà phê Arabica lớn nhất Brazil, cũng cho biết nhiệt độ cao và lượng mưa dưới mức bình thường vào tháng trước ở Brazil sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất cà phê trong năm nay.



Trong bối cảnh thương chiến thông qua vũ khí thuế quan áp lên hầu hết các nước có xuất nhập với Mỹ, theo Hiệp hội cà phê quốc gia Hoa Kỳ, ngành cà phê hàng năm đóng góp khoảng 343 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ, với thống kê cho biết có khoảng 75% người Mỹ uống cà phê thường xuyên.

Trong nhiều thập kỷ, cà phê nhập khẩu được miễn thuế tại Hoa Kỳ vì hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Việc áp thuế chung đối với tất cả các quốc gia cung cấp có thể khiến giá cà phê tại Hoa Kỳ tăng ít nhất 50% hoặc có khả năng cao hơn.

Trong quý I, Việt Nam đã xuất khẩu 32.395 tấn cà phê sang Hoa Kỳ, trị giá 180,3 triệu đô la, giảm 13% về khối lượng nhưng tăng 51% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Vẫn theo Cục Hải quan Việt Nam, tính đến hết quý I, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 495.780 tấn, trị giá 2,81 tỷ USD, giảm 15,3% về khối lượng nhưng tăng 45,8% về giá trị so với cùng kỳ do giá cao.

Về mặt kỹ thuật, giá Robusta hiện nay đang đi vào vùng khá cao và nhiều khả năng sẽ còn tăng tiếp nữa, hiện nay giá đã vượt qua mức giao dịch bình quân của cả 50 phiên vừa qua, tạo ra một tâm lý vững chắc và hy vọng tiến tới với mốc thử thách kỹ thuật là 5.586 USD/tấn.