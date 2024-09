Giá cà phê hướng tới mức cao nhất nhiều năm, điều gì đang xảy ra?

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 123.000 – 123.400 đồng/kg, tăng trở lại 200 đồng so với hôm qua. Giá cà phê trên hai sàn giao dịch thế giới đảo chiều tăng giữa bối cảnh thị trường chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá cà phê hôm nay 18/9: Giá cà phê thế giới lập đỉnh lịch sử

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 1,1%, chốt mức 5.303 USD/tấn, sau khi đạt 5.486 USD, mức cao nhất trong gần nửa thập kỷ. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 2,3% lên 264,5 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất ở 271,8 US cent/lb kể từ năm 2011 trong phiên giao dịch đầu tuần.

Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) nhận định, giá cà phê trong nước ổn định bởi nguồn cung đã cạn, ít có giao dịch. Việt Nam thu hoạch rộ cà phê vào tháng 11 và tháng 12 tới nên trong tháng 9 và 10 hằng năm, sản lượng cà phê cung ứng ra thị trường ở mức thấp nhất trong năm. Hai nguồn cung lớn nhất trên thế giới là Brazil và Việt Nam đều bị biến đổi khí hậu gây mất mùa đã tác động lên giá. Bên cạnh đó, yếu tố đầu cơ trên sàn London cũng khiến giá cà phê có sự biến động mạnh.

Ngân hàng Citi cho biết hạn hán ở Brazil đã ảnh hưởng đến phần lớn vụ mùa này, do vậy, lượng mưa trong thời gian tới rất cần thiết để cứu vãn tình hình. Citi ước tính thặng dư nhỏ hơn 2-3 triệu bao cà phê trong niên vụ 2024/25, do dữ liệu gần đây cho thấy các nhà sản xuất chính như Brazil không thể đạt được mục tiêu sản xuất trước đó.

Các nhà phân tích dự kiến, tình trạng khô hạn sẽ tiếp tục trên khắp khu vực Trung Nam của Brazil cho đến cuối tháng 9/2024.

Hình thái La Nina phát triển gây thời tiết ẩm ướt, làm giảm chất lượng và gián đoạn hoạt động phơi sấy cà phê đang khiến thị trường lo ngại về tình trạng thiếu hàng dù Việt Nam sắp bước vào vụ thu hoạch.

Trọng tâm của thị trường vẫn là các vấn đề thời tiết đang diễn ra với vụ mùa sắp tới tại Việt Nam, từ tháng 10/2024, theo các báo cáo đã được thị trường tiếp nhận, là có bị trắc trở bởi hiện tượng thời tiết El Niño. Mặc dù các dự báo trước khi thu hoạch có khác nhau, nhưng đã có sự thừa nhận rằng vụ thu hoạch Robusta của Việt Nam dự kiến sẽ không đạt được như mong đợi.

Dự báo thời tiết mới nhất của Hoa Kỳ đã xác định khả năng hiện tượng thời tiết La Niña có 71% khả năng sẽ xuất hiện ở bán cầu bắc trong nửa cuối năm nay. Dự báo chỉ ra rằng hiện tượng thời tiết này có thể kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3/2025.

Các vùng trồng Arabica của Brazil chủ yếu hiện vẫn ở trong điều kiện khô hạn, với dự báo sẽ có một số trận mưa nhẹ vào cuối tháng.

Dữ liệu thời tiết được thu thập từ các khu vực rộng lớn ở Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro và Sao Paulo, độ ẩm đất trong thời gian từ đầu năm đến nay ở độ sâu từ 0 đến 1,6m cho thấy ở mức thấp nhất của trung bình 5 năm.

Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên sàn giao dịch New York giảm 5.380 bao vào hôm qua, đạt mức 850.889 bao.

Tâm lý chung trên thị trường thế giới hiện vẫn cho rằng giá cà phê sẽ còn đắt hơn nữa bởi “tất cả là tại thời tiết”.

Tách cà phê sẽ còn đắt hơn nữa khi tình trạng gián đoạn nguồn cung liên tục đẩy giá hạt cà phê Arabica cao cấp lên mức cao nhất trong 13 năm.

Giá Arabica kỳ hạn tăng vọt tới 4,8% lên 271 cent/pound tại New York vào ngày 16/9, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Giá cà phê Robusta cũng không chịu kém, tăng trong hơn một tuần, tăng tới 4,2% vào ngày 16/9.

Giờ đây, sự quan tâm đang chuyển sang tình hình của mùa vụ tiếp theo của quốc gia Nam Mỹ nơi đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Chuyên gia phân tích của Rabobank cho biết: “Tiềm năng của vụ mùa cà phê Arabica năm 2025 đến năm 2026 đang thực sự bị đe dọa”.

Lượng mưa ở các khu vực trồng cà phê Arabica luôn ở mức dưới mức bình thường kể từ đầu mùa khô vào tháng 4, Vấn đề này xảy ra vào thời điểm ngành cà phê đang phải chịu cảnh tắc nghẽn cảng ở một số quốc gia, tình trạng khan hiếm container trên toàn cầu, gián đoạn quanh Biển Đỏ và cả vụ mùa đáng thất vọng ở Việt Nam. Trên toàn bộ chuỗi cung ứng, tác động của đợt tăng giá năm 2024 đã hiển hiện rõ ràng.