Giá cà phê duy trì ở mức cao và không chắc chắn về sản lượng vụ tới

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt mức 123.500 – 124.000 đồng/kg. Tính chung cả tuần qua, giá nội địa tăng khoảng 6.000 đồng/kg. Mặc dù vậy, đà tăng của giá cà phê Việt Nam vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng của giá thế giới.

Giá cà phê hôm nay 16/9/2024

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng 4.658 - 5.267 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 5.267 USD/tấn tăng 190 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.998 USD/tấn (tăng 182 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.790 USD/tấn (tăng 180 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4.658USD/tấn (tăng 173USD/tấn).

Tuần qua, giá cà phê Robusta dự kiến giao vào tháng 11 đã tăng 497 USD/tấn. Giá cà phê Arabica cho kỳ hạn giao tháng 12 cũng tăng thêm 23,45 cent mỗi pound. Tại thị trường nội địa, giá cà phê bình quân đã tăng thêm khoảng 6.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay nằm trong khoảng 123.500 - 124.000. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.600 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 124.000 đồng/kg.

Các chuyên gia lo ngại tâm lý thị trường đang chờ đón đợt giảm lãi suất từ Fed, khiến lượng mua khống nhiều, do đó sẽ có đợt điều chỉnh giá xuống trước khi tăng trở lại.



Do thiếu mưa tại Brazil trong thời gian qua khiến độ ẩm trong đất ở mức rất thấp, khiến người trồng lo lắng cả hai loại cây cà phê sẽ thiếu sức cho quá trình ra hoa cho vụ mùa năm tới, trong bối cảnh cà phê toàn cầu đang thiếu hụt.

Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), một cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch Kinh tế, đã hạ 1,6% ước tính về vụ thu hoạch cà phê 2024/25 của nước này. Sản lượng theo ước tính đạt 59,7 triệu bao, tăng 4,8% so với niên vụ 2023/24, do năng suất trung bình tăng 3,6% và diện tích sản xuất tăng 1,2%. Trong đó, vụ thu hoạch cà phê arabica đạt tổng cộng 42 triệu bao, tăng 6,5% so với vụ trước. Sản lượng cà phê robusta giảm 4,4% xuống còn 17,7 triệu bao, phản ánh mức giảm 3,3% về diện tích canh tác và mức giảm 1,1% về năng suất trung bình.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá cà phê thế giới sẽ còn biến động mạnh từ nay tới hết năm 2024 do thời tiết xấu, gián đoạn vận chuyển cũng như môi trường pháp lý thắt chặt tại nhiều quốc gia. Căng thẳng sẽ giảm bớt trong năm 2025 nhưng giá trong dài hạn vẫn có xu hướng tăng do biến đổi khí hậu cùng nhiều yếu tố khác.