Giá cà phê giảm liên tiếp, khối lượng giao dịch ít, thị trường khá trầm lắng

Giá cà phê hôm nay 1/8 trong khoảng 123.000 - 123.600 đồng/kg tại thị trường nội địa. Cà phê 2 sàn tiếp đà giảm bởi nguồn cung đang được cải thiện. Thị trường cà phê đã dự trù được diễn biến Fed giữ nguyên lãi suất nên giao dịch ít, thị trường khá trầm lắng...

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2024 giảm 41 USD/tấn, ở mức 4.220 USD/tấn, giao tháng 11/2024 giảm 33 USD/tấn, ở mức 4.083 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2024 giảm 1,6 cent/lb, ở mức 227,6 cent/lb, giao tháng 12/2024 giảm 1,7 cent/lb, ở mức 226,45 cent/lb.

Cập nhật giá cà phê thế giới.

Thị trường cà phê trong nước cơ bản giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, một số nơi tăng nhẹ dù sàn London liên tiếp giảm mấy ngày qua. Giá cà phê hôm nay 1/8 trong khoảng 123.000 - 123.600 đồng/kg tại thị trường nội địa.

Hàng khan hiếm, nếu không tính hàng tồn kho từ niên vụ 2022/2023 chuyển sang, Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 210.000 tấn cà phê để xuất khẩu trong 3 tháng còn lại của niên vụ 2023/2024 (từ tháng 7 đến đến hết tháng 9), cho đến khi niên vụ mới bắt đầu thu hoạch vào tháng 10 năm nay.

Thị trường cà phê đã dự trù được diễn biến Fed giữ nguyên lãi suất nên cũng không có nhiều xáo trộn. Theo đó, kết thúc phiên họp chính sách hai ngày (30-31/7), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu lần thứ 8 liên tiếp, nhưng dự báo có thể điều chỉnh vào tháng 9.

Cà phê 2 sàn tiếp đà giảm bởi nguồn cung đang được cải thiện từ Brazil. Dự báo về mưa trong những tháng tới đã giúp xoa dịu nỗi lo về nguồn cung, mặc dù giá vẫn ở mức cao kỷ lục so với thời điểm trong năm. Tuy nhiên, giá giao dịch trên thị trường kỳ hạn đã giảm hơn 8% gần mức thấp nhất trong ba tuần khi các nhà kinh doanh đánh giá điều kiện thời tiết ôn hòa trong mùa Đông của Brazil.

Các thông tin tích cực hiện đang níu giữ thị trường không giảm giá bao gồm: Lượng xuất khẩu cà phê thấp hơn từ Việt Nam vào cuối tuần qua góp phần giữ giá Robusta không rớt thêm; có các thông tin về lượng mưa thấp hơn ở Brazil. Somar Meteorologia đưa tin khu vực Minas Gerais của Brazil không có mưa vào tuần trước, so với mức trung bình lịch sử trong tuần thời điểm này là 5,1 mm.

Cập nhật trong tháng 7, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 70.000 tấn, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 7 tháng năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 964.000 tấn, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,54 tỉ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao dù lượng giảm là nhờ giá cà phê từ đầu năm đến nay liên tục duy trì mức cao. Ước tính sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2023/2024 là 1,47 triệu tấn, giảm 20% so với niên vụ 2022/2023. Đây là sản lượng thấp nhất trong 4 năm qua.