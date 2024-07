Giá cà phê đồng loạt quay đầu giảm cuối tuần

Giá cà phê trên hai sàn giao dịch thế giới đồng loạt quay đầu giảm. Thị trường cà phê trong nước cũng giảm hôm nay.

Thị trường cà phê trong nước đồng loạt giảm

Ghi nhận chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm sâu, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 giảm 93 USD, giao dịch tại 4.302 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 giảm 92 USD giao dịch tại 4.150 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 giảm tiếp 4,45 Cent, giao dịch tại 230,25 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 12/2024 giảm 4,40 Cent, giao dịch tại 229,15 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Trong nước, cuối tuần, giá cà phê giảm 1.400 - 1.500 đồng/kg ở các địa phương. Theo đó, sau khi giảm 1.400 đồng/kg, thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê với giá thấp nhất là 123.400 đồng/kg. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cùng giảm 1.500 đồng/kg, lần lượt về mức 123.700 đồng/kg và 123.800 đồng/kg. Cùng mức giảm trên, tỉnh Đắk Nông đưa giao dịch về mớc 124.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa), yếu tố thời tiết không thuận lợi kết hợp với sự bùng phát của rệp sáp cùng nhện đỏ sẽ làm giảm sản lượng vụ Robusta tiếp theo ở Việt Nam từ 15% đến 20%.

Theo ước tính của Vicofa, sản lượng cà phê robusta vụ 2023/2024 là khoảng 26,7 triệu bao, vụ mùa tiếp theo 2024/2025 của Việt Nam sẽ ở mức từ 21,40 đến 22,70 triệu bao.

Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo sơ bộ của Volcafé trước đây là 24 triệu bao và thấp hơn nhiều so với ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã đưa ra mới đây là 27,85 triệu bao.

Trong khi đó, tính đến ngày 17/7, Brazil đã thu hoạch 74% sản lượng cà phê vụ 2024/25, cao hơn mức 66% của cùng kỳ năm ngoái và 70% của trung bình 5 năm gần nhất. Thời tiết khô ráo dự kiến sẽ khiến nông dân Brazil đẩy nhanh tốc độ, hướng tới việc hoàn thành sớm hoạt động thu hoạch vụ này.

Điểm đáng chú ý trong thời gian này là các kiểu thời tiết trên toàn cầu đã bị phá vỡ bởi hiện tượng thời tiết La Niña. Theo Trung tâm Dự báo khí hậu quốc gia Mỹ, thời tiết La Niña sẽ phát triển vào đầu quý thứ ba và kéo dài trong phần còn lại của năm.

Thời điểm bắt đầu và cường độ của hiện tượng thời tiết La Niña vẫn chưa chính xác và rõ ràng, nhưng nó sẽ mang đến thời tiết khô hơn ở các khu vực phía Nam lục địa châu Mỹ, ngược lại những vùng xích đạo và các quốc gia Vành đai Thái Bình Dương thì lại nhận được lượng mưa rất lớn.

Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm trên thị trường New York đã giảm 1.072 bao vào hôm qua, để ghi nhận lượng hàng tồn kho này ở mức 812.306 bao.

Giá cà phê tại Việt Nam cũng đã giảm trong tuần này sau khi giá trên sàn London yếu hơn cũng như do nhu cầu và nguồn cung thấp vào cuối vụ thu hoạch, những nhà kinh doanh cho biết mức giá mua cộng tới tại Indonesia cũng giảm do nguồn cung đã có tín hiệu dồi dào hơn.

Các nhà kinh doanh đang chào bán cà phê Robusta loại 2, với 5% đen/vỡ với mức cộng tới là 550-600 USD một tấn so với sàn London cho hợp đồng giao tháng 9. Một nhà kinh doanh nói rằng hiện “Không còn nhiều cà phê, chủ yếu dành cho thị trường trong nước”. “Các công ty không mạo hiểm ký hợp đồng mới vào thời điểm này do giá cả biến động, nguồn cung không chắc chắn và chi phí vận chuyển khá cao”.

Trong khi đó, tại Indonesia, giá cà phê Robusta vùng Sumatra được chào bán với mức chênh lệch cộng tới 600 USD so với hợp đồng tháng 8 và tháng 9, không thay đổi so với tuần trước, một nhà kinh doanh khác báo giá chênh lệch cộng tới 520 USD so với hợp đồng tháng 9, thấp hơn mức chênh lệch 630 USD cách đây một tuần, vì “cà phê đang dồi dào hơn ở thị trường Indonesia”.