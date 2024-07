Giá cà phê đồng loạt tăng, Gia Lai đẩy giá cà phê cao ngang Đắk Lắk

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch trên ngưỡng 126.500 đồng/kg. Giá thu mua cà phê nội địa đồng loạt tăng từ 400 đồng/kg đến 600 đồng/kg. Thị trường thế giới, giá cà phê tăng, trong đó Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London chốt ở 4.545 USD/tấn, tăng 0,33%.

Giá cà phê hôm nay 22/7/2024

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London chốt ở 4.545 USD/tấn, tăng 0,33% và giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York ở mức 239,40 US cent/lb, tăng 0,5%.

Trong nước, giá cà phê tăng 400 - 600 đồng/kg tại các địa phương. Cụ thể, sau khi tăng 600 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông điều chỉnh giao dịch lên mức cao nhất là 127.200 đồng/kg. Thấp hơn ở mốc 127.000 đồng/kg là giá thu mua cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, lần lượt tăng 400 đồng/kg và 500 đồng/kg. Mức giao dịch thấp nhất hiện được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng là 126.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tính đến ngày 16/7, vụ thu hoạch cà phê của Brazil niên vụ mới 2024/25 đã hoàn thành 74%, nhanh hơn mức 66% trong cùng giai đoạn vụ trước.

Safras & Mercado đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2024/25 xuống còn 66 triệu bao, giảm 6,5% so với ước tính 70,4 triệu bao trước đó do thời tiết không thuận lợi. Trong khi đó, Rabobank cũng sửa đổi dự báo sản lượng cà phê của nước này trong niên vụ mới. Theo đó, Brazil có thể sẽ chỉ đạt 67,1 triệu bao cà phê trong niên vụ 2024/25, giảm 3,87% so với ước tính trước đó.

Theo báo cáo ngành hàng thường niên của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu năm kinh doanh tính đến ngày 30/9/2024 ước đạt 169,2 triệu bao, thấp hơn so với dự báo cũ là 2,2 triệu bao. Xuất khẩu trong kỳ cũng được dự đoán giảm 0,4 triệu bao xuống 119,5 triệu bao. Trong đó, Việt Nam và Indonesia giảm 2,6 triệu bao, vùng Trung Mỹ giảm 2,7 triệu bao nhưng Brazil tăng 2 triệu bao. Tồn kho cuối vụ ở mức 23,9 triệu bao.

Mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ đạt 6 tỷ USD. Thị trường ghi nhận sự tăng trưởng không chỉ sản lượng cà phê xuất khẩu mà còn cả về trị giá xuất khẩu. Đặc biệt là với cà phê nhân Robusta đạt gần 1,9 tỷ USD, Arabica hơn 56 triệu USD và cà phê đã khử caffeine gần 3,2 triệu USD.