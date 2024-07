Giá cà phê giảm mạnh, giao dịch trong nước trầm lắng

Giá cà phê trong nước hôm nay đột ngột giảm sâu xuống mức 125.500 – 126.100 đồng/kg. Hoạt động giao dịch khá trầm lắng, khi các thương nhân kỳ vọng lực mua yếu khiến giá có thể tăng cao hơn mức hiện tại.

Giá cà phê trong nước hôm nay đột ngột giảm sâu xuống mức 125.500 – 126.100 đồng/kg. Hoạt động giao dịch khá trầm lắng, khi các thương nhân kỳ vọng lực mua yếu khiến giá có thể tăng cao hơn mức hiện tại.

Giá cà phê thế giới cũng đồng loạt giảm, trong đó giá tại Indonesia bị ảnh hưởng bởi nguồn cung tăng.

Cụ thể: Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London giảm 91 USD, tương đương 2% chốt mức 4.479 USD/tấn. Hồi tuần trước, giá kỳ hạn này đã ở mức cao kỷ lục 4.681 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 0,9% ở mức 240,9 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 2,5 năm ở 255,3 US cent/lb tuần trước.

Đồng USD tăng trở lại sau dữ liệu khả quan hơn mong đợi về thị trường lao động và sản xuất của Mỹ khiến giá cà phê thế giới hôm nay đồng loạt giảm ở cả hai sàn London và New York. Trong ngắn hạn và trung hạn, đà giảm này sẽ còn tiếp diễn do thiếu các yếu tố hỗ trợ.

Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7/2024 giảm tới 40% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành cà phê Việt đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước sản xuất khác. Do đó, việc duy trì chất lượng và sản lượng ổn định là yếu tố then chốt để giữ vững vị thế trên thị trường thế giới.

Để tận dụng tối đa cơ hội từ giá cà phê tăng cao, các chuyên gia cho rằng ngành cà phê Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tính đến ngày 18/7, dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York đã giảm 1.620 bao xuống mức 801.547 bao. Dự trữ cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn London được cho là đã tăng 18.667 bao, nâng tổng số lên 1.016.333 bao, trong đó Robusta/Conilon Brazil chiếm hơn 90%.

Thông tin về thị trường hiện tại, tình trạng thiếu hụt cà phê Arabica do biến đổi khí hậu cũng sẽ đẩy nhu cầu đối với cà phê Robusta lên cao vì các nhà rang xay sẽ cần đa dạng hóa sản phẩm của mình.