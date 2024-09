Giá cà phê ghi nhận một tuần tăng giá mạnh

Giá cà phê thế giới ghi nhận một tuần tăng giá mạnh, tăng liên tục từ đầu tuần, chỉ tạm dừng vào phiên cuối tuần. Giá cà phê trong nước tăng khoảng 1.500 - 2.600 đồng/kg trong tuần qua, giá giao dịch cao nhất hiện ghi nhận ở mức 122.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 29/9: Ghi nhận một tuần tăng giá

Chốt phiên giao dịch dịch cuối tuần này, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London quay đầu giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 giảm 45 USD, giao dịch tại 5.482 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 giảm 39 USD giao dịch tại 5.203 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 giảm 4,75 Cent, giao dịch tại 269,15 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2025 giảm 4,85 Cent, giao dịch tại 266,90 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Thị trường cà phê nội địa tăng khoảng 1.500 - 2.600 đồng/kg trong tuần qua, giá giao dịch cao nhất hiện ghi nhận ở mức 122.100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica liên tiếp thiết lập kỷ lục mới do thời tiết bất lợi đe doạ triển vọng nguồn cung tại Brazil và Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá cà phê trên thị trường thời gian này được đưa lên, đẩy xuống là do tâm lý hơn là do cung cầu của thị trường.

Một số người trong ngành cho rằng, trong ngắn hạn, thực chất thị trường hiện không thiếu cà phê, mức tiêu thụ đang ở dưới mức sản lượng. Nhưng đường ống dẫn của cà phê đang bị trục trặc trong khâu logistics chứ không nằm ở chênh lệch cung cầu.

Còn tại Việt Nam, sau khi trải qua hình thái thời tiết khô hạn vào đầu năm nay, lượng mưa cao hơn dự kiến do hiện tượng La Nina đang diễn ra có thể cản trở việc thu hoạch và chất lượng của vụ mùa 2024-2025. Hạn hán, tiếp theo là nhiều tuần mưa lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều vùng trồng ngay trước thềm vụ thu hoạch sắp bắt đầu vào tháng 10.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương (VITIC) cho hay, thời tiết hiện nay vẫn hỗ trợ cây trồng nhưng giao dịch vẫn khá trầm lắng. Một số thương nhân đã bắt đầu tìm kiếm cà phê nhưng theo cách rất thận trọng vì một số vẫn đang đối mặt với vấn đề tài chính kể từ cuối năm ngoái khi giá bắt đầu tăng vọt, trong khi đó những người khác không chắc chắn về tình trạng thời tiết trong những ngày tới.