Giá cà phê có tuần giảm thứ 4 liên tiếp, vì sao?

Giá cà phê hôm nay (27/10) dao động ở mức 109.400 – 110.000 đồng/kg, giảm mạnh 1.800 đồng/kg trong tuần qua.

Giá cà phê hôm nay 27/10: Tuần giảm giá thứ 4 liên tiếp

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London quay đầu tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 tăng 62 USD, giao dịch tại 4.430 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 tăng 72 USD giao dịch tại 4.411 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 tăng 2,95 Cent, giao dịch tại 248,40 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2025 tăng 3,05 Cent, giao dịch tại 247,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Như vậy, nếu tính trong cả tuần thì giá loại cà phê Robusta sụt liên tiếp trong 4 tuần qua khi so sánh mức giá đóng tuần này là 4.411 USD so với 4.615 USD của tuần trước, tính giá giao tháng 1/2025. Tương tự, giá cà phê Arabica tuần này cũng sụt giảm so với tuần trước, khi đóng cửa tuần ở mức 248,4 Cent so với mức 257,3 Cent/lb.

Thời tiết thuận lợi cho vụ cà phê mới ở các vùng trồng chính của Brazil được cho là nguyên nhân làm sụt giảm giá cà phê. Những cơn mưa ngắn đang diễn ra và góp phần làm giảm căng thẳng do thiếu độ ẩm. Nha khí tượng Climatempo cũng dự kiến sẽ có nhiều mưa đáng kể hơn ở Minas Gerais cuối tuần này, giúp cho nhiệt độ trở nên ôn hòa hơn và cải thiện độ ẩm của đất.

Giá cà phê trong nước phiên cuối tuần quay đầu tăng 1.200 đồng/kg, hiện đang giao dịch trong mức giá từ 109.400 – 110.000 đồng/kg.

Về mặt kỹ thuật, tính trên khung thời gian tuần thì cả hai thị trường robusta và arabica đều được cho là sẽ còn giảm thêm nếu không có thông tin cơ bản đặc biệt nào trong tuần tới. Tuy nhiên, về cơ bản thì giá cà phê vẫn còn nằm trong sự hỗ trợ bởi mối lo ngại về thiệt hại lâu dài đối với vụ mùa do hạn hán kể từ tháng 4.

Và trong ngắn hạn, cơn bão Trami mang tên tiếng Việt là Trà Mi (bão số 6) đang tạo ra những cơn mưa lớn trên khắp các khu vực sản xuất robusta của Việt nam, đặc biệt đối với các vùng thuộc phía Bắc Tây nguyên. Vẫn còn quá sớm để dự đoán tác động đến các khu vực trồng cà phê, nhưng dự báo mưa lớn có thể làm rụng trái và gián đoạn các hoạt động thu hoạch đang diễn ra.

Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, niên vụ 2023/24 (từ tháng 10/2023 - 9/2024), Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,46 triệu tấn cà phê với giá trị 5,43 tỷ USD. Đây là kim ngạch xuất khẩu trong một niên vụ cà phê cao nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD. Giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 3.673 USD/tấn, tăng gần 50% so với niên vụ trước. Với mức tăng như trên, cà phê hiện là nông sản có giá tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Liên minh Châu Âu (EU) tiếp tục là khu vực thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong niên vụ 2023/24, với trị giá 2 tỷ USD, tăng 41% so với niên vụ trước, chiếm 38% về lượng và 37% về kim ngạch trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Theo các chuyên gia, hiện doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thách thức. Giá tăng kích thích nông dân chạy theo những lợi ích ngắn hạn. Gia tăng tình trạng thiếu hụt nguồn cung do tồn kho trong nước đang cạn dần.

Báo cáo từ các cơ quan thời tiết cho thấy mưa đã trở lại hầu hết các vùng trồng cà phê chính của Brazil hồi tuần trước, kết hợp cùng nhiệt độ dịu xuống sẽ là điều kiện lý tưởng để cây cà phê tiếp tục phục hồi và phát triển sau chuỗi ngày khô hạn kỷ lục kéo dài. Mặc dù vậy, nông dân và giới phân tích vẫn dự đoán sản lượng cà phê thu hoạch trong năm 2025 của Brazil sẽ tiếp tục giảm so với năm nay do mưa đến muộn khiến mùa vụ không thể phục hồi hoàn toàn.