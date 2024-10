Giá cà phê đồng loạt tăng trở lại vào phiên cuối tuần

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trở lại vào phiên cuối tuần, sau suốt cả tuần liên tục lao dốc. Giá cà phê trong nước hôm nay 26/10 giao dịch trong khoảng 108.400 - 109.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 26/10: Tăng trở lại ngày cuối tuần

Chốt phiên giao dịch ngày 26/10, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London quay đầu tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 tăng 62 USD, giao dịch tại 4.430 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 tăng 72 USD giao dịch tại 4.411 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 tăng 2,95 Cent, giao dịch tại 248,40 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2025 tăng 3,05 Cent, giao dịch tại 247,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh 1.000 - 1.200 đồng/kg tại các tỉnh thành trọng điểm, dao động ở mức 109.400 – 110.000 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 110.000 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cũng tăng 1.200 đồng/kg và cùng được giao dịch ở mốc 109.800 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê được nâng lên 109.400 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê giao dịch trong phiên thứ Sáu đã tăng ngược so với đầu phiên để đóng cửa ở mức cao do các lệnh mua bù bán. Tuy nhiên, nếu tính trên tuần thì giá loại cà phê Robusta đã điểm dấu ấn sụt liên tiếp trong 4 tuần qua khi so sánh mức giá đóng tuần này là 4.411 USD/tấn so với 4.615 USD/tấn của tuần trước, tính trên cơ sở giá tháng 1/2025. Trong khi đó giá cà phê Arabica tính theo giá tháng 12/2024 tuần này cũng sụt giảm so với tuần trước, khi đóng cửa tuần ở mức 248,4 cent so với mức 257,3 cent/pound.

Về mặt kỹ thuật, tính trên khung thời gian tuần thì cả hai thị trường đều được cho là sẽ còn rớt thêm nếu không có thông tin cơ bản đặc biệt nào được phát hành trong tuần tới.

Những cơn mưa ngắn đang diễn ra và góp phần làm giảm căng thẳng do thiếu độ ẩm ở Brazil được cho là nguyên nhân làm sụt giảm giá cà phê. Cơ quan khí tượng Somar Meteorologia đưa tin vào thứ Hai đầu tuần rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được 36,8 mm mưa trong tuần trước, hoặc 115% so với mức trung bình lịch sử. Ngoài ra, nhà khí tượng Climatempo cũng cho biết hôm thứ Hai rằng dự kiến sẽ có nhiều mưa đáng kể hơn ở Minas Gerais từ thứ Sáu trở đi, điều này sẽ giúp cho nhiệt độ trở nên ôn hòa hơn và cải thiện độ ẩm của đất.

Về mặt cơ bản thì giá cà phê vẫn còn nằm trong sự hỗ trợ bởi mối lo ngại về thiệt hại lâu dài đối với vụ mùa do hạn hán kể từ tháng 4. Lượng mưa ở Brazil liên tục thấp hơn mức trung bình kể từ tháng 4, gây thiệt hại cho cây cà phê trong giai đoạn chuẩn bị ra hoa và làm giảm triển vọng cho vụ mùa cà phê Arabica 2025/26 của Brazil.

Cơn bão nhiệt đới mang tên tiếng Việt Trà Mi đang tạo ra những cơn gió ngược hướng và đi về phía miền Trung Việt Nam sau khi đi qua Philippines rồi tiến sát tới đảo Hải Nam của Trung Quốc gần khu vực vịnh Bắc bộ và nhiều khả năng sẽ đi ngược xuống phía Nam và đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng cuối tuần này.

Cơn bão có thể gây ra mưa lớn trên khắp các khu vực sản xuất cà phê Robusta của Việt nam, đặc biệt đối với các vùng thuộc phía Bắc Tây Nguyên. Vẫn còn quá sớm để dự đoán tác động đến các khu vực trồng cà phê nhưng dự báo mưa lớn có thể làm rụng trái và gián đoạn các hoạt động thu hoạch đang diễn ra.

Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận lưu giữ trên sàn giao dịch New York được cho là không thay đổi vào cuối ngày thứ Năm ghi nhận lượng hàng tồn kho nằm ở mức 839.910 bao, như vậy lượng tồn kho Arabica đã có tăng từ mức 795.874 bao so với cách đây khoảng 20 ngày.