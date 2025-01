Giá cà phê chạm đáy gần 2 tháng, Đắk Nông giảm sâu nhất, giá thu mua cao ngang Đắk Lắk

Cập nhật giá cà phê hôm nay (15/1)

Phiên giao dịch ngày 15/1, giá cà phê Robusta giảm phiên thứ ba liên tiếp xuống mức thấp nhất 2 tuần, trong khi Arabica cũng giảm trở lại sau khi tăng vào ngày hôm trước.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 tiếp tục giảm 0,8% (tương ứng 39 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.863 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 giảm 0,62% (30 USD/tấn), về mốc 4.796 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 quay đầu giảm 1,23% (4 US cent/pound), đạt 321,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 giảm 1,21% (3,9 US cent/pound), chốt ở mức 318 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm trong ngày thứ tư liên tiếp, với mức giảm 700 – 1.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 114.000 – 114.500 đồng/kg - thấp nhất trong gần 2 tháng qua.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông giảm mạnh nhất là 1.000 đồng/kg và đang được giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua ở mức 114.500 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg. Đứng ở mức thấp hơn, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được thu mua ở mức 114.400 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá thu mua thấp nhất cả nước với 114.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Lượng hàng vụ mới từ Việt Nam bắt đầu gây sức ép lên sàn London, khiến giá cà phê Robusta lao dốc không phanh nhiều phiên. Cà phê Arabica trên sàn New York quay đầu giảm sốc. Giá cà phê trên hai sàn giao dịch cũng đang chịu sức ép bởi tồn kho tăng. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cho biết, vụ cà phê Robusta của Brazil đang trong tình trạng tốt và nhà cung cấp này thậm chí có thể vượt qua Việt Nam để trở thành nhà sản xuất Robusta lớn nhất thế giới trong năm nay.

Hiện tại, theo thông tin từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), hơn 70% diện tích cà phê đã thu hoạch xong và sẽ đạt khoảng 90% diện tích trước Tết Nguyên đán. So với thông thường nhiều năm thì năm nay, vụ thu hoạch muộn hơn khá nhiều. Về sản lượng, các dự báo ban đầu ước tính mức sụt giảm từ 10 - 15%, nhưng đến thời điểm này có thể lạc quan sản lượng chỉ sụt giảm nhẹ khoảng 5% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng dự báo giá cà phê thế giới sẽ điều chỉnh giảm trong năm 2025 do nguồn cung phục hồi. Mặc dù vậy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khi nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu dùng của các nước trên thế giới gia tăng.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024-2025 sẽ phục hồi nhờ sản lượng tăng lên ở Việt Nam và Indonesia. Bên cạnh đó, thị trường vẫn kỳ vọng sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Brazil có thể phục hồi khi lượng mưa tại các vùng trồng cà phê chính sẽ cải thiện. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu cà phê của các nước châu Âu cũng sẽ tạm lắng xuống khi quy định EUDR được hoãn thời điểm bắt đầu thi hành sang cuối năm 2025.