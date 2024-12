Đồng chí Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 18/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị, có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo Vụ địa phương của các Ban Đảng Trung ương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã công bố Quyết định số 1753-QĐNS/TW ngày 12/12/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ định đồng chí Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chuyển trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho đồng chí Đặng Trọng Cường. Ảnh: Nguyễn Yến

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Cường. Đồng thời đề nghị đồng chí Đặng Trọng Cường phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ công tác bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La.