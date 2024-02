Đó là kiến nghị của huyện Than Uyên (Lai Châu) với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tại buổi giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023" tại huyện Than Uyên.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu vừa tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018-2023" tại huyện Than Uyên.



Tính đến ngày 31/12/2023, toàn huyện Than Uyên có 42 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 13 đơn vị so với năm 2017). Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu giám sát chuyên đề tại huyện Than Uyên. (Ảnh: Ánh Hồng)

Số lượng người làm việc (bao gồm số lượng biên chế và số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ) trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên tính đến hết ngày 31/12/2023 là 1.508 người (giảm 241 người so với năm 2017, giảm 38 người so với năm 2021). Từ năm 2015 - 31/12/2023, toàn huyện đã thực hiện tinh giản 67 người. Hằng năm, UBND tỉnh Lai Châu cắt giảm số biên chế trống từ năm 2015 đến 2023 là 264 biên chế. Thực hiện bố trí số lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện là 66 người (giảm 30 người so với năm 2017)…

Ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. (Ảnh: Ánh Hồng)

Kiến nghị tăng mức trợ cấp chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế

Kiến nghị với Đoàn giám sát, huyện Than Uyên mong muốn đoàn có ý kiến với UBND tỉnh đề xuất Chính phủ tăng mức trợ cấp chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ. Từ đó, đảm bảo hơn nữa quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế, tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Phát biểu ý kiến tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên, đại diện các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc; Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong các hoạt động chuyên môn sau khi sáp nhập. Đồng thời, làm rõ những nội dung mà các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận buổi giám sát. (Ảnh: Ánh Hồng)

Kết luận buổi giám sát, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Phó Trưởng Đoàn giám sát biểu dương những kết quả đạt được của huyện Than Uyên trong thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018-2023. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị huyện Than Uyên cần khắc phục những khó khăn tồn tại để tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ...