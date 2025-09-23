Điện Biên: Nâng cao nhận thức cộng đồng về An toàn điện và Phòng cháy chữa cháy

Buổi tuyên truyền được tổ chức với mục tiêu cốt lõi là bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, ngăn ngừa sự cố điện, giảm thiểu tai nạn và tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện trong cộng đồng. Đây là một sáng kiến kịp thời và cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh các sự cố liên quan đến điện vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện lãnh đạo Đội Quản lý Điện lực khu vực Điện Biên Phủ và UBND xã Mường Phăng đã đi đến thống nhất về một kế hoạch tuyên truyền chi tiết và hiệu quả. Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức tập trung tại ba bản trọng điểm là Cang 1, Cang 2 và Lọng Nghịu, với sự tham gia của khoảng 240 người dân.

Cán bộ Đội Quản lý Điện lực Khu vực Điện Biên Phủ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cấp cứu nạn nhân khi bị đi điện giật. Ảnh Thu Hường

Chương trình tuyên truyền được thiết kế với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự quan tâm của người dân và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất: Trình chiếu Video cảnh báo về các hành vi bị nghiêm cấm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp và những vụ tai nạn điện đáng tiếc đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Phổ biến Pháp luật cung cấp thông tin chi tiết về các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành lang lưới điện, dựa trên Nghị định số 17/2022/NĐ-CP; Hướng dẫn PCCC hợp tác với Công an xã, chương trình sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về PCCC, giúp người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó với các tình huống cháy nổ; Giới thiệu dịch vụ hướng dẫn người dân cách thức sử dụng các dịch vụ tiện ích của ngành điện như Tổng đài Chăm sóc khách hàng (19006769), App CSKH, và các phương thức thanh toán tiền điện trực tuyến qua ngân hàng hoặc ví điện tử.

Bên cạnh đó, các tài liệu hữu ích như Cẩm nang An toàn điện, Cẩm nang tiết kiệm điện và tờ rơi bảo vệ hành lang lưới điện cũng sẽ được phát tận tay người dân, giúp họ có thêm nguồn thông tin để tham khảo và áp dụng vào đời sống hàng ngày.

Chương trình không chỉ tập trung vào việc phòng ngừa rủi ro mà còn là dịp để giới thiệu các ứng dụng của ngành Điện. Bà con được giới thiệu về Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769, các dịch vụ điện trực tuyến qua App CSKH, và các kênh thanh toán tiền điện tiện lợi qua ngân hàng hoặc ví điện tử.

Cán bộ điện lực phát tờ rơi bảo vệ hành lang lưới điện đến người dân. Ảnh Thu Hường

Quan buổi tuyên truyền đã thể hiện sự đồng lòng và trách nhiệm cao của toàn bộ hệ thống chính trị tại xã Mường Phăng. Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an xã, và các đoàn thể chính trị xã hội đã cam kết phối hợp chặt chẽ với Điện lực Điện Biên để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo UBND xã Mường Phăng sẽ chịu trách nhiệm thông báo và lập danh sách người tham dự, trong khi Đội Quản lý Điện lực khu vực Điện Biên Phủ sẽ chuẩn bị chương trình, kịch bản và thực hiện nội dung tuyên truyền.

Sự hợp tác này không chỉ thể hiện vai trò của ngành điện trong việc đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ chất lượng, mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản. Hoạt động tuyên truyền sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh và sử dụng điện hiệu quả hơn tại xã Mường Phăng.