Điện Biên: Hoàn thành làm mới 80 nhà ở cho người dân bị thiệt hại do lũ quét, lở đất

Báo cáo quá trình triển khai làm nhà, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, lũ quét ở địa phương khắc phục thiệt hại, Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Bằng vào nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất vì mục tiêu giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, sau 45 ngày triển khai đã hoàn thành toàn bộ làm mới 80 ngôi nhà và sửa chữa 241 ngôi nhà cho các gia đình ở vùng lũ.

Sau hơn 1 tháng triển khai thi công, 80 ngôi nhà cho người dân vùng lũ của tỉnh Điện Biên đã hoàn thành và ban giao cho các gia đình. Ảnh Đức Hạnh.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, nêu rõ: Với tinh thần trách nhiệm không ngại khó, không ngại khổ, khẩn trương, nghiêm túc sau 45 ngày (kể từ ngày 11/8 đến nay), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành xây dựng mới 80 căn nhà cho người dân vùng lũ ở các xã: Mường Luân, Na Son, Tìa Dình, Xa Dung, Sín Thầu. Với 241 căn nhà cần sửa chữa cũng đã được hỗ trợ khắc phục, hoàn thành toàn bộ sửa chữa.

Các ngôi nhà được xây mới, sửa chữa bảo đảm đồng bộ, kiên cố, phù hợp điều kiện thực tế và phong tục tập quán của bà con nhân dân, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho bà con vùng lũ bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh quân khu 2, ghi nhận trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã chung sức hoàn thành làm mới, sửa chữa nhà ở cho bà con vùng lũ.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Quân khu 2 tại lễ bàn giao nhà cho người dân vùng lũ xã Sa Dung, tỉnh Điện Biên. Ảnh Đức Hạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, khẳng định: Việc hoàn thành và bàn giao những ngôi nhà mới ngày hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Quốc phòng, cấp ủy các cấp tỉnh Điện Biên và lực lượng vũ trang quân khu 2 với nhân dân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh do thiên tai gây ra.

Hơn một tháng qua với biết bao khó khăn, thử thách, nhất là những ngày đầu thi công mưa bão vẫn tiếp tục xảy ra, mặt bằng chưa xong, đường xá đi lại hiểm trở, vận chuyển nguyên vật liệu vô cùng khó khăn… nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao, các lực lượng đã vượt qua mọi khó khăn, chung sức đồng lòng tổ chức xây dựng, di dời và sửa chữa nhà ở cho nhân dân theo đúng tiến độ kế hoạch đã xác định. Việc làm đó đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm của bộ đội đối với nhân dân.

80 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ bị mất nhà, đến nay đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống. Ảnh Đức Hạnh.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân gửi lời chúc mừng các gia đình đã có nhà ở mới và mong muốn bà con sẽ luôn giữ gìn, sử dụng ngôi nhà bền vững, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Như đã thông tin, trận lũ quét, lở đất xảy ra vào đêm 31/7 rạng sáng ngày 1/8 đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân tại các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Quài Tở, Sính Phình. Hậu quả: 10 người bị chết, 14 người bị thương; 1.401 nhà dân; 100 tuyến công trình giao thông; 62 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt... bị hư hỏng nặng nề. Khẩn trương hỗ trợ nhân dân và các xã khắc phục hậu quả thiên tại, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 26.460 ngày công giúp nhân dân. Đến nay, việc khắc phục thiệt hại ban đầu cơ bản hoàn thành; 100% người dân vùng thiên tai bị ảnh hưởng nhà ở đã được hỗ trợ khắc phục, có nhà ở mới đảm bảo.