Đề xuất đánh thuế 0,1% khi chuyển nhượng vàng miếng

Tại họp báo ngày 3/10, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Chính sách thuế và phí, lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, trình Chính phủ đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân để xem xét thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

"Mức đề xuất ban đầu là thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần", ông Huy nói, thêm rằng chính sách này dự kiến không áp dụng với vàng nguyên liệu, trang sức mỹ nghệ. Việc áp dụng cụ thể sẽ được trình Quốc hội giao cho Chính phủ quy định.

Tại Nghị quyết 278, Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu quy định thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Việc này để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Ông Huy dẫn quy định hiện hành cho biết cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng bởi đây là hoạt động có điều kiện, phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Do đó, nhà điều hành coi giao dịch chuyển nhượng vàng là "một khoản thu nhập khác", thay vì là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của cá nhân để áp thuế.

Chính sách thuế hiện hành với vàng rất rộng, liên quan đến các loại vàng khác nhau. Chẳng hạn, thuế nhập khẩu vàng miếng đang áp dụng mức 0%. Hay quy định về thuế xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ dự kiến ban hành trong vài ngày tới, với mức thuế suất 0%...

Chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi

Liên quan đến chính sách thuế cho bất động sản, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết, chính sách thuế với bất động sản hiện chưa có gì thay đổi. Bộ Tài chính đang tiếp tục định hướng, nghiên cứu chính sách thuế phù hợp với thị trường trong thời gian tới.

Ông Huy cho biết hiện vẫn có những chính sách thuế cụ thể trong quá trình giao dịch bất động sản, từ khâu đăng ký sử dụng, mua bán, chuyển nhượng.

Chính sách thuế với bất động sản cần được nghiên cứu tổng thể, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để xây dựng chính sách thuế phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai.

Về thuế thu nhập cá nhân với giao dịch bất động sản, ông Huy cho hay Bộ Tài chính đã có tờ trình 944 ngày 29/9, trình Quốc hội dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Uỷ ban Kinh tế - tài chính ngân sách có thẩm tra chính thức. Bộ Tài chính đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội sắp tới.

Theo Bộ Tài chính, chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân về đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ. Qua quá trình tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã tổng hợp hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng giữ nguyên chính sách thuế thu nhập cá nhân với giao dịch bất động sản như hiện hành.

Trước đó, trong báo cáo về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đã đưa ra quan điểm việc thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản ở mức 20% thu nhập cũng như thu thuế thu nhập cá nhân với bất động sản theo thời gian nắm giữ cần có lộ trình phù hợp, đảm bảo đồng bộ với quá trình hoàn thiện chính sách khác liên quan đến đất đai, nhà ở.

Bên cạnh đó, mức độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu thu thuế về hạ tầng công nghệ thông tin liên quan đến đăng ký, chuyển nhượng đất đai, bất động sản.

Qua đó, tạo điều kiện cho cơ quan thuế có đủ thông tin và cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản để thu đúng tiền phải nộp, tránh tùy tiện, tiêu cực.

Do đó, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế quản lý trong giai đoạn hiện nay và thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8% và tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo, trước mắt giữ nguyên cách thu 2% trên giá chuyển nhượng như hiện nay, và nghiên cứu lộ trình 5 năm để chuyển sang thu thuế theo lãi giao dịch và thời gian nắm giữ bất động sản.