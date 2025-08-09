Danh sách doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) nhập khẩu sầu riêng

Thông tin về doanh nghiệp được Thương vụ tổng hợp từ nguồn Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (FDA) trong đó thông tin công khai về doanh nghiệp được Thương vụ tổng hợp từ cổng thông tin doanh nghiệp Đài Loan (台灣公司網).

Trước đó, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cũng đã khuyến cáo các doanh nghiệp đang xuất khẩu sầu riêng tươi đi Đài Loan được biết, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm sầu riêng xuất khẩu vào Đài Loan tránh bị yêu cầu tiêu hủy, trả hàng.

Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đã gửi các Hiệp hội và doanh nghiệp liên quan thông báo về việc tăng cường giám sát sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, TFDA cho biết kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2025 đến ngày 21 tháng 8 năm 2025 (ngày nhập khẩu), Đài Loan sẽ áp dụng hình thức kiểm tra theo lô, không giảm tần suất kiểm tra và kiểm tra trọng điểm đối với dư lượng kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật của mặt hàng sầu riêng tươi (mã HS “0810.60.00.00.7”) nhập khẩu từ Việt Nam.

Thông báo của TFDA cho biết, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, căn cứ Điều 9 Khoản 1 Mục 5 của “Biện pháp kiểm tra thực phẩm và các sản phẩm liên quan nhập khẩu”, Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra theo từng lô đối với mặt hàng nêu trên.

Trong thời gian áp dụng biện pháp kiểm tra theo lô, nếu sau khi đánh giá thấy cần kéo dài thời hạn kiểm soát, TFDA sẽ thông báo trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan này và không thông báo thêm bằng công văn riêng.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho hay, hiện Đài Loan chủ yếu nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan và Việt Nam. Trong những năm gần đây, do giá cả hợp lý, chất lượng sầu riêng ngày càng được cải thiện nên sầu riêng Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Đài Loan.

Theo Hiệp hội doanh nghiệp nhập khẩu hoa quả Đài Loan, sầu riêng Việt Nam hiện có chỗ đứng vững chắc tại Đài Loan do có sức cạnh tranh tốt hơn sầu riêng Thái Lan với sản lượng lớn, giá cả hợp lý hơn. Sầu riêng Thái Lan chỉ tập trung nhiều vào tháng 4,5,6, thời vụ không dài; ngoài thời điểm này, sầu riêng Thái Lan rất ít và rất đắt. Do đó, doanh nghiệp Đài Loan trong một vài năm gần đây đã tìm cách chuyển hướng sang nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.

"Người Đài Loan khá ưa thích loại trái cây này trong khi thị trường nội địa không sản xuất được. Đây là cơ hội cho sầu riêng Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu và duy trì thị phần", thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) dẫn thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (TITA) cho biết, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ vượt qua Thái Lan trở thành đối tác cung ứng sầu riêng tươi lớn nhất cho Đài Loan.

Theo đó, năm 2024, Đài Loan đã nhập khẩu về 8.258 tấn sầu riêng tươi, với kim ngạch nhập khẩu đạt 24,74 triệu USD, giảm nhẹ 2,43% về lượng song tăng 1,33% về giá trị so với năm 2023.

Trong đó, 78,68% lượng này nhập khẩu từ Việt Nam và 21,32% còn lại nhập khẩu từ Thái Lan.

Xu thế này tiếp tục được thể hiện trong 4 tháng đầu năm nay khi theo thống kê của TITA, trong 3.631 tấn sầu riêng tươi nhập khẩu có tới 3.426 tấn là từ Việt Nam, tức chiếm tới 94,34% thị phần.

Theo "Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất gây ô nhiễm và độc tố trong thực phẩm" của Đài Loan, giới hạn áp dụng đối với cadmium trong các loại rau và trái cây sau khi loại bỏ lõi, thân, gốc, hạt và các bộ phận không ăn được khác là 0,05 mg/kg.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tươi vào Đài Loan tăng cường kiểm soát sản phẩm sầu riêng tươi xuất khẩu sang Đài Loan để bán được nhiều hơn nữa hàng vào thị trường này, đồng thời lưu ý các sản phẩm xuất khẩu sang Đài Loan phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Loan.

Giá sầu riêng hôm nay (9/8) tại thị trường trọng điểm của ta tương đối ổn định trong khoảng 20.000 - 80.000 đồng/kg ở cả 3 vùng, theo khảo sát của trang chogia.vn.

Tại Tây Nam bộ, giá RI6 ghi nhận trong khoảng 20.000 - 42.000 đồng/kg, với loại mua xô chỉ khoảng 20.000 - 26.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu Thái được thu mua với giá cao hơn khoảng 2 lần.

Tương tự, Đông Nam bộ và Tây Nguyên cũng báo mức giá tương đương, với mức chênh lệch khoảng 2.000 đồng/kg.