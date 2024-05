Đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ đội biên phòng và 4 huyện biên giới Lai Châu

Chiều 28/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Huyện ủy Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu với Huyện ủy 4 huyện biên giới.

Các đồng chí Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đức Duẩn

Dự Hội nghị có đồng chí Lý Công Hậu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Mạc Quang Mạnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo Huyện ủy các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo các phòng, Ban Tài chính thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; cán bộ tham gia cấp uỷ cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ Đồn Biên phòng; cán bộ tham gia cấp uỷ cấp xã biên giới, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã biên giới thuộc huyện Phong Thổ…



Công tác đảm bảo an ninh trật tự… đạt nhiều kết quả nổi bật

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với Huyện ủy 4 huyện biên giới. Theo đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy 4 huyện đã chủ động phối hợp, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Lai Châu liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, biên phòng, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân.



Phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; phong trào "Toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới"; triển khai các đợt cao điểm tấn công tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các đường dây tội phạm về ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thượng tá Mai Thăng Long - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với Huyện ủy 4 huyện biên giới. Ảnh: Đức Duẩn

Phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo các đồn Biên phòng, các xã biên giới làm tốt công tác ngoại giao chính quyền các cấp và Nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động nhân các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương hai Bên, thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra trên biên giới. Duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa Đồn - Trạm Biên phòng; cụm dân cư hai Bên biên giới; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng.



Đồng thời, từng bước xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; đời sống của Nhân dân các dân tộc trên biên giới và cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Tập trung chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với nhiều nội dung, hình thức, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về pháp luật, các quy chế, quy định về biên giới, khu vực biên giới… Từ đó, xây dựng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các đồn Biên phòng và các ban, ngành của huyện, các xã biên giới phối hợp xây dựng các chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xoá đói giảm nghèo, điển hình như: Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Ngày hội Biên phòng toàn dân", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường... Qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức trong Nhân dân, biết tự chủ trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, có ý thức tự vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống…

Bàn giải pháp thực hiện tốt hơn các mục tiêu trong thời gian tới

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Huyện ủy 4 huyện biên giới tập trung vào một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng uy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Huyện ủy 4 huyện biên giới…

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tham luận nhiều ý kiến tập trung giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, biên phòng, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân. ... Ảnh: Đức Duẩn



Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mạc Quang Mạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu đã đánh giá cao kết quả công tác phối hợp của Bộ đội Biên phòng với Huyện ủy 4 huyện biên giới. Đồng thời đề nghị, Đảng ủy Bội đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đánh giá sát hơn kết quả đạt được và đề ra những giải pháp cho sát với thực tế từng đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tăng cường cán bộ xây dựng cơ sở chính trị; kịp thời rà soát lựa chọn cán bộ biên phòng uy tín để giới thiệu tham gia cấp ủy cấp xã; rà soát đánh giá chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới; quan tâm tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở trong thời gian tới; tăng cường công tác phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Mạc Quang Mạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu đã đánh giá cao kết quả công tác phối hợp của Bộ đội Biên phòng với Huyện ủy 4 huyện biên giới. Ảnh: Đức Duẩn

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2023. Đồng thời đề nghị, các huyện biên giới tiếp tục quan tâm phối hợp với Đảng uỷ BĐBP tỉnh làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh; kịp thời thông tin, trao đổi tình hình, nhất là tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, sự kiện biên giới, không để bị động, bất ngờ; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tội phạm ma túy trên khu vực biên giới; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh…