Đó là một trong những yêu cầu của Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khi lên thăm, làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn thăm, làm việc với Bộ đội Biên phòng Lai Châu

Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn vừa lên thăm, làm việc với BĐBP tỉnh Lai Châu.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian qua, BĐBP Lai Châu đã quán triệt, triển khai đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân uỷ Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu và nghị quyết của Đảng ủy BĐBP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng; Tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm việc với Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu. (Ảnh: V.T)

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Lai Châu còn thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Quản lý, giáo dục bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông; Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức có hiệu quả Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại 44 bản; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, gian hàng 0 đồng, gói bánh chưng; thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách với tổng trị giá trên 2 tỉ đồng…

Bộ đội biên phòng Lai Châu thường xuyên tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà BĐBP tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu tiếp tục tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; Duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu". Phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới, cửa khẩu.