Đảm bảo an ninh trật tự, an ninh lưới điện ở Điện Biên

Hôm nay (13/8), Điện lực thành phố Điện Biên Phủ long trọng tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do Điện lực thành phố Điện Biên Phủ tổ chức có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ, công nhân viên Điện lực thành phố Điện Biên Phủ.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt nam tỉnh Điện Biên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hường

Điện lực thành phố Điện Biên Phủ được thành lập từ năm 2000, với tên gọi ban đầu là Chi nhánh Điện thị xã Điện Biên Phủ, trực thuộc Điện lực Lai Châu cũ. Ngày 24/02/2004 được đổi tên thành Chi nhánh điện thành phố Điện Biên Phủ, trực thuộc Điện lực Điện Biên. Ngày 7/6/2010 Chi nhánh Điện thành phố Điện Biên Phủ đổi tên thành Điện lực thành phố Điện Biên Phủ, thuộc Công ty Điện lực Điện Biên - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

Điện lực thành phố Điện Biên Phủ được Công ty Điện lực Điện Biên giao nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh dịch vụ khách hàng trên địa bàn Thành phố, Huyện Mường Ảng, xã Pú nhi (huyện Điện Biên Đông) và 1 phần địa bàn xã Thanh Xương và Thanh Hưng, Thanh luông, Thanh Nưa thuộc Huyện Điện Biên. Với chức năng quản lý vận hành lưới điện trung áp, hạ áp và các thiết bị điện có liên quan; Tổ chức kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác trên địa bàn được giao quản lý; Quản lý vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh; Tham gia công tác phát triển lưới điện trên địa bàn; xây dựng và củng cố tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ chính trị, an ninh, quốc phòng và các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Tứ, đại diện Đội quản lý điều hành phát biểu tham luận về an ninh lưới điện trên địa bàn do Điện lực thành phố Điện Biên Phủ quản lý. Ảnh: Thu Hường

Trong giai đoạn hiện nay, công tác đảm bảo ANTT có nhiều thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn trật tụ an toàn xã hội đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung, cán bộ công nhân viên Điện lực thành phố Điện Biên Phủ nói riêng, phải nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nga trao quà cho tập thể cán bộ, công nhân viên Điện lực thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Hường

Hằng năm, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ xây dựng Kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan và phát động cán bộ, công nhân viên, tích cực tham gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt quy chế Phối hợp số:10/QCPH/CA-ĐL ngày 07/01/2016 giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công ty Điện lực Điện Biên, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định của ngành Điện, nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản trong cơ quan. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, các công trình điện, các biện pháp bảo đảm an toàn điện trong nhân dân.

Ông Đào Hoài Nam - UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ trao bằng khen cho tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Hường

Phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục "An toàn về an ninh, trật tự"; tổ chức cho các phòng, Đội, tổ đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", coi đây là 1 tiêu chí bình xét thi đua hằng năm.

Cấp ủy và Ban Giám đốc Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đã quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đội, tổ, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; Các công văn mật được đơn vị lập sổ đến, đi để theo dõi và thực hiện lưu trữ theo quy định. Do đó, trong những năm qua đơn vị không để xảy ra tình trạng lộ, mất tài liệu bí mật Nhà nước; cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nghiêm túc chấp hành việc không đăng tải, phát tán bí mật Nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Đào Hoài Nam - UV BTV thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ trao bằng khen cho các các nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Hường

Trong công tác đảm bảo an ninh lưới điện, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về tăng cường bảo vệ hành lang lưới điện và các công trình điện trên địa bàn bằng nhiều hình thức, đặc biệt tuyên truyền bằng tiếng H'mông, tiếng Thái tại các thôn, bản khu vực vùng sâu, vùng xa.

Tăng cường kiểm tra định kỳ nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ vi phạm hành lang lưới điện. Khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn không tự ý xây dựng các công trình dưới, gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Triển khai xử lý dứt điểm các hành lang xung yếu, ngăn chặn sự cố lưới diện với mực tiêu "Nói không với sự cố do nguyên nhân hành lang".

Thượng tá Vũ Trọng Thưởng - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc - Công an tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Hường

Với những kết quả trên, trong những năm qua tình hình an ninh, trật tự trong cơ quan được bảo đảm, không xảy ra tụ tập đông người; không có tình trạng phá hoại tài sản trong cơ quan; đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng phá hoại thiết bị; tình trạng trộm cắp, mất tài sản trên lưới điện thuộc địa bàn được giao quản lý; không xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động… Cán bộ, công nhân viên luôn đoàn kết, không có cán bộ công nhân viên có tư tưởng quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng; không cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết trong cơ quan.