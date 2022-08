Sôi nổi Ngày hội điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Sín Thầu

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện Mường Nhé phối hợp Công an tỉnh Điện Biên tổ chức điểm Ngày hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã Sín Thầu.





Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công; 77 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng nay (9/8) tại xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện Mường Nhé phối hợp Công an tỉnh Điện Biên tổ chức điểm Ngày hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã Sín Thầu.

Người dân xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) tham gia Ngày hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ảnh: Vinh Duy

Tham dự ngày hội, có đại diện lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc các xã: Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé).

Khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một bộ phận cơ bản của nền an ninh nhân dân, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cũng cho biết, việc tổ chức ngày hội là hết sức cần thiết; là dịp để nhân dân các dân tộc gặp gỡ, giao lưu; biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

: Đại diện Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng cán bộ, nhân dân Sín Thầu có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Vinh Duy

Với huyện biên giới Mường Nhé, sau 17 năm triển khai phong trào theo Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong huyện, phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai sâu rộng, thực chất, có chiều sâu. Việc thực hiện phong trào được gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị; nhân dân các dân tộc đã hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của phong trào, từ đó tích cực tham gia xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến thực hiện phong trào, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở…

Là một trong những xã điểm trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Mường Nhé, những năm qua, cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu thường xuyên duy trì hoạt động của 2 mô hình, 14 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Tiêu biểu là hoạt động hiệu quả của 6 tổ tự quản đường biên, mốc giới; mô hình "Tự quản về an ninh, trật tự" được triển khai tại 7/7 bản với 42 thành viên… Năm 2021 cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên công nhận "Sín Thầu là xã Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 25 lượt tập thể và 35 lượt cá nhân ở xã Sín Thầu được các cấp khen thưởng.

Bác sĩ Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên khám bệnh cho nhân dân xã Sín Thầu. Ảnh: Vinh Duy

Ghi nhận đóng góp tích cực của cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại Ngày hội điểm, đại diện Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ, nhân dân Sín Thầu đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào. Đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Công an tỉnh, UBND huyện Mường Nhé, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên trao 28 suất quà tặng các cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Nhân dịp này, y, bác sĩ Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn.