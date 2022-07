Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tối ngày 26/7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại Nhà tưởng niệm và Nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ nhà tù Sơn La

Đoàn dâng hương do Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Phòng Công an tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và tập thể CBCS Công an tỉnh Sơn La.



Tại Nhà tưởng niệm và nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La, đoàn đã dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng - Liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Công an Sơn La dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: ANTT Sơn La

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ; Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng toàn thể CBCS nguyện ghi lòng, tạc dạ công ơn to lớn và truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha, anh đi trước, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nguyện đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Các đại biểu có mặt tại buổi lễ đã dâng hương, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của các Anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước.

Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại Nhà tưởng niệm và Nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La. ANTT Sơn La

Đây là hoạt động thường niên của lực lượng Công an tỉnh Sơn La, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với thế hệ cha, anh đi trước; không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong công tác học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.