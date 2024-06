Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sáng 27/6, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu dự Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu.

Nhiều kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm



Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng uỷ BĐBP tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình. Các Đồn Biên phòng đã tổ chức tuần tra được 224 buổi với 1.344 lượt cán bộ, chiến sĩ và 448 lượt dân quân tham gia. Tthực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng với lực lượng biên giới phía Trung Quốc, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép tại các cửa khẩu.



Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: TH

Các Đồn Biên phòng đã phát hiện và xử lý 9 vụ, 12 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Đã chủ trì bắt, khởi tố điều tra theo thẩm quyền 25 vụ, 30 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý với tang vật thu giữ là 0,128kg heroin, 8 xe máy và 7 điện thoại di động. Các Đồn Biên phòng tổ chức được 650 buổi với 37.732 lượt người nghe và tuyên truyền qua loa phát thanh và "Tiếng loa Biên phòng" được 139 giờ về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp lý liên quan đến biên giới quốc gia.

6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy BĐBP tỉnh tăng cường lãnh đạo quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình; tuần tra biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH

Bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung, vấn đề liên quan đến biên giới. Trọng tâm là các vấn đề về tình hình ngoại biên, nội biên; các hoạt động tuyên truyền tà đạo ở các khu vực biên giới; Việc tổ chức Hội đàm ở khu vực biên giới; Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"….

Đại biểu tham gia thảo luận, làm rõ nhiều nội dung, vấn đề liên quan đến biên giới. Ảnh: TH

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của Bộ đội biên phòng. Đồng thời đề nghị, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy BĐBD tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: TH

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng đề nghị: Bộ Chỉ huy BĐBD tỉnh Lai Châu sớm đánh giá lại các Nghị quyết, chương trình, sau đó xác định, rút kinh nghiệm sớm xây dựng các nghị quyết chuyên đề của đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến biên giới, đặc biệt là công tác tham mưu, kiến nghị với địa phương về các vấn đề biên giới; thực hiện tốt công tác phòng thủ quân sự, ứng phó với phòng chống thiên tai.