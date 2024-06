Sáng ngày 20/6, tại huyện Sìn Hồ, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Sìn Hồ. Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lai Châu dự vào chỉ đạo diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ quy mô lớn ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu



Dự diễn tập còn có các đồng chí trong Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; đại điện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn, Đồn Biên phòng Pa Tần.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lai Châu dự vào chỉ đạo diễn tập. Ảnh: Đức Duẩn

Diễn tập KVPT huyện Sìn Hồ sẽ tiến hành theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh, buôn bán ma tuý, buôn lậu, xuất, nhập cảnh diễn biễn phức tạp, hoạt động của các tà đạo, thế lực tội phạm ở các huyện biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh. Song tỉnh đã giải quyết, xử lý, không có điểm nóng. Đồng chí cho biết thêm, sau một thời gian chuẩn bị diễn tập KVPT, huyện Sìn Hồ tập trung mọi nguồn lực, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Từ đó nhằm tạo chuyển biến mới về nhận thức, năng lực, tác phong của cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan, ban ngành huyện, nâng cao khả năng hợp đồng tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ quy mô lớn tại huyện biên giới Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Đồng chí cũng đề nghị: Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xác định quyết tâm, đề cao trách nhiệm, tập trung nỗ lực để thực hiện tốt diễn tập; tổ chức diễn tập theo đúng phương châm "Toàn diện, thiết thực, chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối", tích cực đổi mới phương pháp, tác phong; diễn tập phần vận hành cơ chế đảm bảo đúng nguyên tắc, vận dụng linh hoạt quan điểm, đường lối, chiến lược quốc phồng, an ninh trong tình hình mới; diễn tập thực binh A2 và bắn chiến đấu tại thao trường phải chấp hành quy tắc bảo đảm an toàn; quá trình diễn tập, tổ chức điều hành chặt chẽ, linh hoạt, chấp hành nghiêm quy định phòng gian, giữ bí mật tuyệt đối.

Diễn tập khu vực phòng thủ quy mô lớn tại huyện Sìn Hồ sẽ tiến hành theo 3 giai đoạn... Ảnh: Đức Duẩn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vừ A Tiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương của huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định về diễn tập. Lãnh, chỉ đạo, điều hành khoa học, nội dung sát thực tế, theo đúng phương án đề ra. Các đơn vị, cá nhân tham gia diễn tập phát huy tính chủ động, sáng tạo, giải quyết hiệu quả các tình huống giả định. Các lực lượng vũ trang phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quy mô lớn tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu, các lực lượng vũ trang phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Ảnh: Đức Duẩn

Ngay sau đó, diễn ra hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Dụ kiến diễn tập KVPT huyện Sìn Hồ sẽ kết thúc vào ngày 21/6.