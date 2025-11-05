Chàng trai 9X người Mông và khát vọng đổi thay nơi thung lũng Pà Cò

Chàng trai người Mông về bản khởi nghiệp

Giàng A La (SN 1996) ở xóm Pà Khôm, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ là một trong số ít thanh niên người Mông được xuống núi học chữ. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc, anh đã quyết định trở về quê hương với hoài bão làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Ngày đầu khởi nghiệp, A La theo đuổi mô hình kinh doanh du lịch gắn với nông nghiệp xanh. Năm 2020, Hợp tác xã (HTX) dịch vụ du lịch và nông nghiệp Hang Kia ra đời. Dưới sự dẫn dắt của anh, HTX khai thác thế mạnh bản địa để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm văn hóa như vẽ sáp ong, giã bánh dày, dệt thổ cẩm.

Giàng A La là một trong những thanh niên người Mông tiêu biểu tại xã Pà Cò. Ảnh: Hùng Dân.

Thế nhưng hành trình khởi nghiệp không hề trải hoa hồng. Sau một thời gian hoạt động, HTX gặp nhiều vướng mắc pháp lý và buộc phải dừng. Không nản chí, chàng trai Mông tiếp tục mở hướng đi mới với A La Homestay – một trong những điểm lưu trú thu hút nhất tại Pà Cò hiện nay.

Hiện anh đang phối hợp các công ty lữ hành xây dựng tour trọn gói. Du khách đến Hang Kia – Pà Cò, Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La) sẽ được trải nghiệm bản sắc dân tộc, khám phá thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực địa phương. Các tour kéo dài 2–3 ngày, giá từ 1–3 triệu đồng/người với nhiều hoạt động hấp dẫn như làm thổ cẩm, vẽ sáp ong, săn mây, leo núi, cắm trại, thăm thác, tắm suối khoáng nóng, giao lưu văn nghệ…

Khát vọng lớn nhất của Giàng A La là đưa thung lũng mây Pà Cò trở thành điểm đến của những người mê khám phá. Nhưng với anh, điều quan trọng hơn là giữ chân người trẻ, giúp họ tin rằng quê hương cũng có cơ hội để lập nghiệp và thành công.

A La Homestay - một trong những điểm lưu trú nổi tiếng tại Pà Cò. Ảnh: Hùng Dân.

A La tâm sự: “Phát triển du lịch có thể giúp bà con tăng thu nhập, thậm chí đổi đời nếu sản phẩm tốt và biết quảng bá. Quan trọng hơn, du lịch còn giúp bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Với vai trò người tiên phong, anh luôn sẵn sàng đào tạo, hỗ trợ bà con làm du lịch, bởi theo anh, đoàn kết chính là chìa khóa của thành công.

Sự nỗ lực của Giàng A La cùng những sản phẩm du lịch giàu bản sắc đang dần thay đổi nhận thức cộng đồng – nơi từng có nhiều thanh niên phải rời bản đi làm thuê. Hành trình của anh truyền cảm hứng cho lớp trẻ Mông và khẳng định rằng làm du lịch cộng đồng không chỉ là đón khách, mà còn là gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng truyền thống và xây dựng tương lai cho chính quê hương mình.

Để du lịch trở thành mũi nhọn của Pà Cò

Đánh giá về Giàng A La, ông Hà Công Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pà Cò cho biết: “Giàng A La là tấm gương điển hình của thanh niên Pà Cò – dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp trên chính quê hương mình. Anh luôn tích cực kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách làm du lịch bền vững, lan tỏa văn hóa và gìn giữ bản sắc dân tộc. Xã sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để những mô hình như A La Homestay phát triển ổn định, lâu dài”.

Nhờ sự chung tay của những người trẻ như Giàng A La cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, diện mạo xã Pà Cò hôm nay đã đổi thay rõ rệt. Cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và dân sinh ngày một khang trang, sạch đẹp.

Pà Cò đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Tây Bắc, thu hút hơn 5.000 lượt khách mỗi năm, trong đó hơn 60% là khách quốc tế. Ảnh: Hùng Dân.

Pà Cò giờ đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Tây Bắc, thu hút hơn 5.000 lượt khách mỗi năm, trong đó hơn 60% là khách quốc tế. Các mô hình du lịch cộng đồng như A La Homestay, Y Múa Homestay, Y Sao Homestay… đang tích cực liên kết tour, tuyến, làm phong phú sản phẩm trải nghiệm để giữ chân du khách lâu hơn với bản làng.

"Cùng với việc vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã xác định phát triển du lịch là hướng đi mũi nhọn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Bởi lẽ, du lịch không chỉ mang lại thu nhập từ dịch vụ lưu trú, mà còn mở ra cơ hội tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủ công truyền thống của người dân như mận, cà chua, gà thả vườn, khăn thổ cẩm… ", Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pà Cò nhấn mạnh.

Xã Pà Cò được sáp nhập từ các xã: Pà Cò, Hang Kia, Cun Pheo và ba xóm thuộc xã Đồng Tân; tổng diện tích tự nhiên 115,764km²; quy mô dân số 11.190 người, gồm các dân tộc H’Mông, Thái, Mường, Dao, Kinh... cùng sinh sống. Trong đó dân tộc H’Mông chiếm đa số (khoảng 59%).



Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã ban hành các nghị quyết, quyết định công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy chính quyền xã đi vào hoạt động không gián đoạn. Xã định hướng phát triển du lịch làm mũi nhọn để tạo sự đột phá về phát triển kinh tế-xã hội. Phấn đấu đưa Pà Cò trở thành địa điểm hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.