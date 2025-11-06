Chàng kỹ sư trẻ ở Phú Thọ mang tri thức về gieo “mầm xanh” quê hương

Mang tri thức về gieo mầm nơi đất Mường

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, anh Bùi Văn Tường đã trở về quê hương xóm Sung, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ với ấp ủ giấc mơ làm giàu. Hành trang của anh khi đó là kho kiến thức và kinh nghiệm thực hành đã học tại trường. Cùng với số vốn ít ỏi ban đầu, anh Tường bắt đầu xây dựng mô hình vườn ươm từ những cây giống đầu tiên phù hợp với điều kiện địa phương.

Thời gian đầu, mô hình của anh Tường đối mặt với không ít khó khăn do sâu bệnh, thời tiết khắc nghiệt và thổ nhưỡng chưa phù hợp. Thế nhưng, bằng ý chí bền bỉ, tinh thần ham học hỏi cùng sự động viên của chính quyền và gia đình, anh từng bước khắc phục trở ngại, giúp vườn ươm dần đi vào ổn định và phát triển vững chắc.

Anh Bùi Văn Tường trở về quê hương xóm Sung, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ với ấp ủ giấc mơ làm giàu bằng việc ườm những mầm xanh. Ảnh: Thành Dân.

Anh Tường chia sẻ: “Trong giai đoạn 2014 – 2017, tôi tập trung chiết ghép và nhân giống các loại cây có giá trị kinh tế cao như dổi ghép, mít, bưởi đỏ, bưởi da xanh. Đặc biệt, cây dổi ghép lấy hạt cho năng suất ổn định, chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng và xuất bán đến nhiều tỉnh miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Bắc Giang…”.

Từ hiệu quả ban đầu của vườn ươm, anh Tường nhận ra nhiều nông sản của bà con địa phương vẫn chưa có đầu ra ổn định, giá bán thấp và phụ thuộc vào thương lái. Trăn trở trước thực tế đó, anh quyết định thành lập Hợp tác xã (HTX) sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, với mong muốn vừa làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm, vừa tạo việc làm ổn định cho người dân xã Thanh Hối.

Hiện nay, HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789 đã trở thành đơn vị tiên phong và quy mô lớn nhất huyện Tân Lạc cũ trong lĩnh vực cung cấp cây giống. Với tổng diện tích canh tác khoảng 9 ha, mỗi năm HTX cung ứng ra thị trường khoảng 2 triệu cây giống, chủ yếu là các loại cây bản địa có giá trị kinh tế cao như trám trắng, trám đen, đào, keo, dổi…

Anh Tường hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cho thành viên của HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789. Ảnh: Thành Dân.

Anh Tường cho biết, giá bán cây thực sinh hiện dao động từ 6.000 – 8.000 đồng/cây, còn cây ghép có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/cây. Tất cả cây giống của HTX đều có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhờ đó được người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn.

Không dừng lại ở đó, từ năm 2021, HTX còn mở rộng sang sản xuất các sản phẩm đặc trưng vùng miền như muối hạt dổi, tinh dầu tràm, quả trám ngâm…, góp phần quảng bá giá trị nông sản địa phương. Đến năm 2022, HTX tiếp tục phát triển cửa hàng dịch vụ nông nghiệp cung cấp vật tư, phân bón, đồng thời trồng thêm 5 ha cây dược liệu theo chuỗi liên kết, hướng tới sản xuất bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Doanh thu tiền tỷ, tạo việc làm cho lao động địa phương

Nhờ đa dạng hóa sản phẩm, HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789 của anh Bùi Văn Tường đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra cơ hội việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 5–6 triệu đồng/người/tháng.



Với tổng diện tích canh tác khoảng 9 ha, HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789 xuất bán ra thị trường khoảng 2 triệu cây năm. Ảnh: Thành Dân.

Chia sẻ về công việc, anh Bùi Văn Bình (xã Tân Lạc) cho biết: “Trước đây, tôi không có việc làm ổn định, quanh quẩn với ruộng nương nên cuộc sống khó khăn. Từ khi làm việc tại HTX của anh Tường, tôi có thu nhập 7–8 triệu đồng mỗi tháng, đủ trang trải cuộc sống và lo cho gia đình”.



Gắn bó với HTX từ năm 2021, anh Phạm Quốc Phong (quê Ninh Bình) chia sẻ: “Làm việc ở đây, chúng tôi được đóng bảo hiểm xã hội, thời gian linh hoạt, chế độ tốt, có ngày nghỉ nên ai cũng yên tâm gắn bó, cùng nhau phát triển HTX ngày càng lớn mạnh”.



Không chỉ chú trọng sản xuất, anh Bùi Văn Tường còn tích cực đóng góp cho cộng đồng. Từ năm 2021 đến nay, HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789 đã hỗ trợ địa phương hàng nghìn cây xanh như đào phai, sấu, keo, dổi…, góp phần xây dựng các mô hình “Hàng cây thanh niên làm theo lời Bác”, “Vườn cây thanh niên”, “Đoạn đường nông dân xanh – sạch – đẹp” tại nhiều khu dân cư và trụ sở cơ quan.



HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789 đã hỗ trợ địa phương Tân Lạc hàng nghìn cây xanh mỗi năm. Ảnh: Thành Dân.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương, năm 2023, anh Bùi Văn Tường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhận Giải thưởng Lương Đình Của lần thứ 18 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng và được vinh danh là một trong 43 “Nhà nông trẻ" xuất sắc toàn quốc năm 2023.

Ông Phạm Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lạc, nhận xét: “Anh Bùi Văn Tường cùng HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789 là đơn vị tiên phong trong cung cấp cây giống của huyện, tạo việc làm cho lao động địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là đoàn viên gương mẫu, tích cực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tổ chức tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình "Vườn ươm thanh niên", góp phần lan tỏa tinh thần phát triển kinh tế xanh tại địa phương".