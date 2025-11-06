Phú Thọ: Tuổi trẻ Vân Sơn xung kích số hóa văn hóa Mường, quyết tâm tạo kỳ tích du lịch

Thanh niên phải là người đi đầu, trực tiếp xây dựng thương hiệu du lịch số

Xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ được thành lập sau khi sáp nhập ba xã vùng cao Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ), mang trong mình không gian phát triển mới nhưng cũng chồng chất những cái khó của một xã 135.

Cái khó lớn nhất là hệ thống giao thông chưa đồng bộ, "bó chân" cả việc kết nối du lịch lẫn phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn. Sản xuất vẫn chủ yếu là truyền thống, các đặc sản quý như chè Shan Tuyết, quýt... chưa hình thành được chuỗi giá trị bền vững, giá trị gia tăng vì thế rất thấp.

Thường trực Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vân Sơn, lần thứ I, nhiệm kỳ 2022030. Ảnh: Thanh niên xã Vân Sơn.

Đã vậy, xã lại thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mới như du lịch, dịch vụ và công nghệ thông tin.

Trước tình thế đó, Đảng ủy xã Vân Sơn đã xác định con đường chiến lược: phải lấy du lịch làm mũi nhọn, trong đó du lịch sinh thái và du lịch văn hóa Mường là ngành kinh tế đột phá để thoát nghèo bền vững.

Song song với đó, chuyển đổi số toàn diện phải trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa nâng cao hiệu quả điều hành, vừa xây dựng thương hiệu số cho du lịch.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sức trẻ và khả năng sáng tạo của thế hệ này. Đảng ủy đã giao 04 nhiệm vụ đột phá, trong đó ưu tiên là thành lập và vận hành hiệu quả đội ngũ "Sứ giả số Vân Sơn". Thanh niên phải là người đi đầu, trực tiếp xây dựng thương hiệu du lịch số, quản trị kênh truyền thông "Khám phá Vân Sơn", và góp phần đạt chỉ tiêu 80% hồ sơ xử lý trực tuyến."

Sức trẻ xung kích: Từ "người kể chuyện số" đến vườn ươm OCOP

Niềm tin của Đảng ủy Vân Sơn là hoàn toàn có cơ sở. Ngay trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên xã đã chứng minh khả năng xung kích ấn tượng: giới thiệu 90 đoàn viên ưu tú (67 người được kết nạp Đảng), hoàn thành 12 công trình thanh niên (vượt chỉ tiêu 06 công trình), phối hợp khám bệnh miễn phí cho 1.200 lượt dân, vận động 550 lượt máu tình nguyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân.

Ngày 1/7/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vân Sơn đã tổ chức ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, truy cập và sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Vân Sơn. Ảnh: Thanh niên xã Vân Sơn.

Nay, nhận lãnh "sứ mệnh kép", tuổi trẻ Vân Sơn cam kết trở thành hạt nhân đột phá trong nhiệm kỳ mới với các giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Tiên phong chuyển đổi số cộng đồng: Trực tiếp triển khai Đội ngũ "Sứ giả số" và Tổ công nghệ số cộng đồng tại 10 xóm. Đây là giải pháp căn cơ để lấp đầy "khoảng trống" nhân lực công nghệ tại cơ sở.

Kiến tạo khởi nghiệp du lịch: Vận hành "Vườn ươm Khởi nghiệp trẻ OCOP và Du lịch cộng đồng", với mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 05 dự án khởi nghiệp mới. Các dự án này sẽ tập trung vào "hồn cốt" của địa phương: chế biến nông sản đặc sản (quýt, su su) và chuyên nghiệp hóa dịch vụ homestay.

Xung kích Văn hóa số: Đẩy mạnh số hóa văn hóa Mường và phát triển đội ngũ youtuber/tiktoker nông thôn. Đây là cách làm hiện đại để vừa bảo tồn bản sắc, vừa quảng bá du lịch một cách văn minh, hiệu quả.

Anh Bùi Quốc Thể, Bí thư Chi đoàn Công an xã, chia sẻ rõ về tinh thần này: "Chúng tôi xác định mỗi đoàn viên không chỉ là "sứ giả số" giúp dân tiếp cận công nghệ, mà còn là người kể chuyện số lan tỏa hình ảnh đẹp của quê hương. Mỗi đoàn viên sẽ trở thành người làm marketing số, sáng tạo nội dung, video giới thiệu cảnh đẹp Thác Thung, Động Nam Sơn... lên mạng xã hội".

Chi đoàn cũng sẽ tiên phong phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, đến tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Mục tiêu đưa Vân Sơn trở thành Khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030 không chỉ là một nghị quyết của Đảng bộ. Đó còn là nhiệt huyết, là cam kết của cả một thế hệ trẻ đang phát huy tinh thần "Tiên Phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo". Họ đã sẵn sàng hành động để kiến tạo nên kỳ tích của chính mình ngay trên mảnh đất 135 còn nhiều gian khó.