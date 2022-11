Cần Thơ: Nông dân tất bật chuẩn bị mùa hoa Tết, nông dân kỳ vọng gì?

Người trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2023 ở H.Thống Nhất đang tất bật trồng, chăm sóc hoa cung cấp cho thị trường mùa Tết.





Vụ sản xuất năm nay có nhiều biến động từ chi phí vật tư đầu vào đến nguồn giống nhưng nông dân trồng hoa vẫn kỳ vọng vụ hoa Tết được mùa.

Rộn ràng vào vụ

Ấp Phúc Nhạc (xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) được xem là vùng trồng hoa truyền thống lâu đời của H.Thống Nhất với hơn 50 năm. Những ngày cuối tháng 9, người dân ở đây đang tất bật xuống giống, chăm sóc hoa Tết.

Ông Nguyễn Văn Phước, nông dân ở ấp Phúc Nhạc (xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) chăm sóc hoa Tết. Ảnh: H.Thắng

Ông Nguyễn Văn Phước, người có thâm niên hơn 20 năm trồng hoa Tết tại ấp Phúc Nhạc cho biết, sau khi thu hoạch xong vụ rau, gia đình ông đã mua chậu, lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, mua giống hoa từ Đà Lạt về gieo trồng để phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của người dân.

Theo ông Phước, những năm trước trồng hoa có lời nhưng năm nay ông không tăng số lượng, thay vào đó ông chuyển sang trồng chậu hoa lớn vì thị hiếu của khách hàng hiện nay thích mặt hàng này. Năm nay, gia đình ông trồng khoảng 2 ngàn chậu, bằng số lượng năm ngoái nhưng đều là chậu xi măng cỡ lớn chứ không trồng chậu nhựa nhỏ.

Ấp Nam Sơn (xã Quang Trung) cũng là một trong những vùng trồng hoa có diện tích lớn của H.Thống Nhất. Hiện nông dân ở đây cũng tất bật trồng và chăm sóc hoa Tết.

Ông Công Đoàn chia sẻ: “Cả năm trồng rau các loại nhưng đến tháng 9, chúng tôi bắt đầu làm đất, dọn cỏ trồng hoa. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình tôi trồng gần 10 ngàn chậu hoa các loại”.

Theo các hộ trồng hoa Tết ở H.Thống Nhất, năm nay vật tư đầu vào như: chậu, cây giống… đều tăng từ 10% trở lên, đặc biệt giá phân bón tăng đến 40% so với mùa hoa trước. Ngoài ra, công lao động năm ngoái chỉ 250 ngàn đồng/ngày thì nay tăng lên 300 ngàn đồng/ngày.

Do tất cả chi phí đầu vào đều tăng nên người trồng hoa ở H.Thống Nhất cầu mong mưa thuận gió hòa để cây hoa phát triển tốt, cuối vụ bán được giá cao, tăng thu nhập cho người dân vào dịp Tết.

Nông dân không mặn mà vào vùng chuyên canh

Những năm qua, nông dân trồng hoa trên địa bàn H.Thống Nhất có thu nhập tốt nhờ trồng hoa Tết. Trồng hoa cho lợi nhuận tốt và ổn định hơn so với một số loại cây trồng khác. Nhưng nông dân ở địa phương chỉ tập trung vào vụ Tết chứ không trồng đại trà quanh năm như ở Đà Lạt hay một số vùng chuyên trồng hoa khác.

Toàn H.Thống Nhất có hơn 40ha diện tích trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2023, tập trung ở các xã: Quang Trung, Gia Tân 2, Gia Tân 3.

Dù mỗi ha hoa Tết cho thu nhập hàng trăm triệu đồng lợi nhuận, cao hơn nhiều lần so với một số loại cây hoa màu khác nhưng người trồng hoa ở H.Thống Nhất mỗi năm chỉ trồng một vụ hoa vào mùa Tết.

Trước đây, H.Thống Nhất đã quy hoạch vùng chuyên canh trồng hoa, cây cảnh với diện tích hơn 10ha ở xã Gia Tân 3. Sau khi quy hoạch, các ban, ngành, đoàn thể của huyện phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động, định hướng cho người dân. Tuy nhiên, nông dân lại không vào vùng trồng chuyên canh hoa, cây cảnh.

Trưởng phòng NN-PPNT H.Thống Nhất Ngô Thanh Tùng cho biết, mỗi ha diện tích trồng hoa Tết người dân có thể thu về hàng trăm triệu đồng; lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác, nhưng khi quy hoạch vùng chuyên canh trồng hoa thì nông dân không mặn mà tham gia. Nguyên nhân do chi phí đầu tư trồng hoa cao hơn nhiều so với trồng rau và các hoa màu khác nên nông dân chỉ tập trung vào vụ hoa Tết.

Ngoài ra, vào vùng trồng hoa chuyên canh, người dân phải lắp đặt hệ thống nhà lưới và một số hạng mục khác nên cần nguồn vốn đầu tư lớn hơn, đầu ra lại chưa xác định nên bà con e ngại, chưa chuyển sang mô hình chuyên canh trồng hoa quanh năm.

Theo các hộ trồng hoa Tết Nguyên đán 2023 trên địa bàn H.Thống Nhất, năm nay ngoài các loại hoa truyền thống như: cúc pha lê, đại đóa, kim cương, ca li, cẩm chướng, dạ yến thảo thì có thêm một số giống mới như: hoa cúc tứ quý, đồng tiền… để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.





