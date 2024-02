"Biểu diễn xiếc" trên đường nhiều trai bản bị lực lượng CSGT Sơn La xử lý

Tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng CSGT Sơn La đã xử lý nhiều trường hợp "biểu diễn xiếc" trên đường.

Theo cơ quan Công an, khoảng 15h00 ngày 23/02, trên MXH Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số: 26K1-280.71 và 01 xe mô tô không gắn biển số. Khi di chuyển, 2 thanh niên cầm lái không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người và phương tiện trên đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến TTATGT.

Lực lượng CSGT tiến hành xử lý các thanh niên vi phạm.Ảnh: Cao Thiên

Tiếp nhận thông tin nêu trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an huyện Mai Sơn tổ chức xác minh, làm rõ nội dung sự việc và xác định 2 thanh niên nêu trên là Lường Công Thuật (SN2007, trú tại Bản Khiềng, xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn) điều khiển xe mô tô biển số: 26K1-280.71 và Lường Minh Chuyên, (SN2007, trú tại bản Tô Vuông, xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn) điều khiển xe mô tô không gắn biển số cùng di chuyển theo hướng thành phố Sơn La đi huyện Mai Sơn. Cả hai cùng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.



Lực lượng CSGT tiến hành xử lý thanh niên vi phạm. Ảnh: Cao Thiên

Cũng trong ngày 23/2, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp ghi lại hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số di chuyển với tốc độ cao, cả hai không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường. Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng Công an huyện Mai Sơn xác minh làm rõ xác định Lò Văn Thiên (SN2004 điều khiển xe mô tô không gắn biển số (sau khi xác minh xe mô tô có biển số: 26H3-0718) chở theo Lường Văn Nhất (SN2003 cùng trú tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn). Cả hai không đội mũ bảo hiểm, Lò Văn Thiên không có Giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng.



Đối với các trường hợp nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh và Đội CSGT-TT Công an huyện Mai Sơn đang tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.