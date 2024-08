Ngày 26/8, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật an toàn giao thông (TTATGT) lễ Quốc Khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới.

Bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 26/8 đến 15/12/2024, trong đó lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh sẽ tập trung xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn, hạn chế TNGT liên quan đến rượu bia, ma túy. Tập trung kiểm soát, xử lý mạnh đối với xe ô tô, xe tải, xe khách trên địa bàn; tăng cường xử lý xe chở quá khổ, quá tải. Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm đảm bảo TTATGT lễ Quốc Khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới. Thủ trưởng mỗi đơn vị phải thực hiện rõ phương châm "rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian". Kiềm chế, kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết, giảm tai nạn giao thông do ý thức chủ quan người tham gia giao thông, nhất là việc sử dụng rượu bia và tai nạn ở lứa tuổi học sinh. Các lực lượng tham gia Lễ ra quân cao điểm đảm bảo TTATGT lễ Quốc Khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới. Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu trong thời gian tới Công an tỉnh tập trung làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật để đảm bảo TTATGT; xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch của Bộ Công an trong thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới". Một số hình ảnh Lễ ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT lễ Quốc Khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới. Ảnh: Cao Thiên Tham khảo thêm Công an Sơn La: " Chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp CCCD"

PV Tây Bắc