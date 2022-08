Bàn giao điểm trường vùng cao biên giới ở Sơn La

Dự án "Vì cộng đồng" thành phố Sơn La phối hợp với Chi đoàn Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La và Chi đoàn cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Nhóm thiện nguyện Bình An (Hà Nội) tổ chức khánh thành và bàn giao sử dụng điểm trường Huổi Mươi Bình An thuộc Trường tiểu học xã Mường Cai, huyện Sông Mã.

Nhóm thiện nguyện cùng các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường Tiểu học tại bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng.

Bản Huổi Mươi, xã Mường Cai là bản biên giới đặc biệt khó khăn, với 100% là đồng bào dân tộc Mông; bản có 78 hộ, trong đó có 42 hộ nghèo, việc chăm lo cho con em ăn học và đến trường đối với các gia đình trong bản thực sự là khó khăn.

Trước thực trạng đó, Dự án “Vì cộng đồng” thành phố Sơn La đã kết nối với Nhóm thiện nguyện Bình An – Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã quyên góp kinh phí bằng hình thức xã hội hóa để xây dựng điểm trường cho các trẻ em vùng cao nơi biên giới.

Nhóm thiện nguyện và chính quyền địa phương tổ chức trung thu và trao tặng quà các cháu. Ảnh: Quàng Hùng.

Bừng sáng điểm trường mới ở vùng cao Sông Mã

Điểm trường Huổi Mươi Bình An được xây dựng trên diện tích 125 m² gồm: 1 nhà lớp học, 1 khu nhà vệ sinh và sân chơi, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng, do Nhóm thiện nguyện Bình An và các nhà hảo tâm tài trợ.

Trong quá trình triển khai thi công điểm trường, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Mường Cai và nhân dân bản Huổi Mươi đã góp vật liệu và công lao động. Sau gần 2 tháng xây dựng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho thầy và trò điểm trường có điều kiện học tập tốt hơn.

Niềm vui của các cháu học sinh thiếu nhi đón nhận quà tại đêm trung tại bản Huổi Mươi. Ảnh: Quàng Hùng.

Ngoài ra, các đơn vị tài trợ còn tổ chức chương trình trung thu cho thiếu nhi, tặng 50 đèn ông sao, đồ dùng học tập gồm: Cặp sách, vở, bảng, bút chì, bút màu, quần áo cho học sinh điểm trường, tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

Việc xây dựng điểm trường tại bản Huổi Mươi và đưa vào sử dụng đã góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết một phần nhu cầu cơ sở vật chất cho ngành giáo dục tại các bản vùng cao biên giới.

Nhóm thiện nguyện trao tiền hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Quàng Hùng.

Thầy giáo Vì Ngọc Đức, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Mường Cai, chia sẻ: “Được sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ các nhà hảo tâm và Bộ đội Biên phòng, thầy trò chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ; thầy trò chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng quản lý cơ sở vật chất tốt, sử dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy và học, ươm mầm xanh của địa phương biên giới”.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tá Đỗ Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm tài trợ đã xây dựng điểm trường cho các con em đồng bào nơi biên giới; giải quyết nhu cầu cơ sở vật chất cho giáo dục của địa phương; góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vững mạnh.