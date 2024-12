Agribank nói chung và Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La nói riêng đã không ngừng hiện đại hóa công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và cũng là cơ hội để đẩy mạnh phát triển, bắt kịp xu hướng thời đại.

Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank luôn hướng tới mục tiêu xây dựng ngân hàng hiện đại, không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ nhằm nâng cấp hạ tầng các trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng. Phát triển các hệ thống ứng dụng phục vụ yêu cầu quản trị điều hành và phát triển sản phẩm dịch vụ mới, kênh phân phối mới trên cơ sở hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các đối tác có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La là ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất trên địa bàn tỉnh Sơn La, với 385 cán bộ, người lao động, mạng lưới gồm Hội sở, 10 Chi nhánh loại II, 11 phòng Giao dịch trực thuộc chi nhánh loại II, 45 điểm giao dịch tại các Trung tâm xã, cụm xã, 03 xe ô tô chuyên dùng giao dịch lưu động. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 11.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 16.700 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh an toàn, hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động chung của Agribank và sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La là ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh



Trong những năm qua, công tác chuyển đổi số tại Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La được thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng của Agribank, mở rộng các kênh phân phối hiện đại để phục vụ nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng, thực hiện tốt chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hạn chế nạn tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Trao đổi với PV Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Phạm Văn Bằng, Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La, cho biết: "Công tác chuyển đổi số tại Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La được thực hiện theo định hướng "Khách hàng là trung tâm", tăng cường phục vụ khách hàng trên kênh điện tử, mang lại những trải nghiệm tốt nhất trong sử dụng dịch vụ thanh toán trên ứng dụng công nghệ số cho khách hàng. Đối với kênh phân phối ATM/CDM và EDC/POS, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã phát triển tổng số 28 máy ATM/CDM, 01 Ngân hàng số, 79 POS, 280 Qrcode cùng nhiều điểm chấp nhận thanh toán bằng mã VietQR trên địa bàn huyện và thành phố, tổng số thẻ đang lưu hành là 248.200 thẻ. Điểm đáng chú ý là thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai hệ thống CDM có khả năng giao dịch rút tiền bằng CCCD; hiện nay toàn tỉnh đã có 06 máy CDM trên 04 huyện và thành phố".

Với nhiều tiện ích và dịch vụ Agribank luôn mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Ngân hàng điện tử Agribank Plus, được cập nhật mới nhất vào giữa năm 2024 giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ tiện ích gia tăng khác. Agribank Plus được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau từ máy tính (PC/laptop) đến các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng) với sự đồng nhất tên đăng nhập và mật khẩu, tên đăng nhập cũng chính là số điện thoại khách hàng đăng ký; toàn bộ giao diện được làm mới theo phong cách đơn giản, trẻ trung, thân thiện; hướng tới mục tiêu nâng tầm trải nghiệm của người dùng ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền. Điểm nổi trội ưu việt hơn, trên nền tảng Agribank Plus, Agribank ra mắt tài khoản Plus bắt đầu bằng 8888 – kết hợp với số điện thoại của người dùng tạo nên sự riêng biệt và dễ nhớ, tăng tốc độ sử dụng các dịch vụ tài chính, phi tài chính với độ bảo mật cao trên ứng dụng Agribank Plus.

Ông Phạm Văn Bằng, Giám đốc Agribank CN tỉnh Sơn La, cho biết: "Tại Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La, 100% khách hàng đến mở tài khoản tại Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đều được giao dịch viên hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank Plus, mở tài khoản Plus và hướng dẫn trải nghiệm các dịch vụ cơ bản như thanh toán, chuyển tiền, thu thập sinh trắc học… Đến thời điểm hiện tại tài khoản thanh toán đang hoạt động toàn chi nhánh hiện có là 138.100 tài khoản, 285.500 khách hàng sử dụng chùm dịch vụ Mobile Banking".

Khách hàng đến mở tài khoản tại Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đều được giao dịch viên hướng dẫn đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank eBanking, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La tập trung phát triển ngân hàng điện tử Agribank Corporate eBanking riêng biệt phục vụ cho phân khúc đối tượng khách hàng tổ chức với những tính năng mới, đảm bảo an toàn nhờ mã hóa, xác thực an toàn và giám sát gian lận. Đến nay đã có 178 Khách hàng là tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ, nhờ đó khách hàng có thể chuyển tiền nhanh 24/7, tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, thanh toán dịch vụ hành chính công, thanh toán hóa đơn tự động, nộp BHXH trực tuyến, chuyển tiền theo lô, yêu cầu tra soát trực tuyến…

Ông Nguyễn Xuân Hữu, Giám đốc Công ty cổ phần Quỳnh Thạch, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, cho biết: "Công ty chúng tôi là khách hàng của Ngân hàng Agribank. Trước kia khi thanh toán mua hàng hóa hay nộp BHXH đều phải ra quầy giao dịch làm trực tiếp, từ khi, chúng tôi sử dụng dịch vụ eBanking của Agribank, tôi thấy rất tiện cho doanh nghiệp, ngay tại cơ quan hoặc bất cứ đâu có kết nối internet chúng tôi cũng giao dịch được với khách hàng 24/7. Dịch vụ này của Agribank rất an toàn và có tính bảo mật cao, chúng tôi rất yên tâm".

Bảng mã QR của khách hàng Agribank luôn hiện diện tại các của hàng để khách đến mua hàng tiện thanh toán. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trong liên kết thanh toán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã triển khai hệ thống thanh toán hóa đơn tập trung (BillPayment), cung cấp phương tiện thanh toán ngân hàng hiện đại online 24/7 thay cho hình thức thanh toán hóa đơn truyền thống, không cần phải trực tiếp đến điểm cung cấp dịch vụ để chi trả cho nhiều loại hóa đơn hàng tháng. Đồng thời, cung cấp được các kênh thanh toán tài khoản ảo và thanh toán qua mã QR để khách hàng không có tài khoản Agribank vẫn có thể thanh toán các dịch vụ có kết nối với Agribank. Đến thời điểm hiện tại đã phát triển được 51.100 khách hàng thanh toán điện, 9.900 khách hàng thanh toán tiền nước, 2.400 khách hàng thanh toán viễn thông qua tài khoản ngân hàng; tích cực mở tài khoản cho đối tượng khách hàng thuộc đối chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, hưởng chính sách an sinh xã hội, chi trả lương qua TKTT tổng số 39.400 tài khoản, phát hành gần 37.000 thẻ ghi nợ, ký hợp đồng dịch vụ thu hộ, chi hộ đối với các bệnh viện, trường học và các đơn vị chấp nhận thanh toán với tổng số 11 hợp đồng đã được ký kết với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bà Đinh Thị Tuyết Nhung, tổ 9, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, cho biết: "Agribank rất nhiều dịch vụ tiện ích, tôi thường thanh toán hóa đơn tiền điện, nước… qua mã QR từ tài khoản Agribank, tôi thấy rất nhanh, an toàn và thực hiện được 24/7, không phải mất thời gian đi thanh toán bằng tiền mặt tại nhà văn hóa tổ như trước kia".

Khách hàng được hướng dẫn thanh toán qua mã QR từ tài khoản Agribank. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trong thời gian tới, để tiếp tục hiện đại hóa công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số, ông Phạm Văn Bằng, Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La, cho biết: "Agribank CN tỉnh Sơn La sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số hướng tới khách hàng tổ chức và cá nhân như ứng dụng Agribank Plus, tài khoản Plus, các sản phẩm thẻ… tăng cường phát triển sản phẩm thu hộ với trường học, bệnh viện. Tăng cường công tác truyền thông về các sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng số tới đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn, đặc biệt đi sâu tuyên truyền tới các khách hàng trên địa bàn nông thôn, chưa được tiếp cận và trải nghiệm nhiều về dịch vụ của Agribank. Mặt khác chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, nhất là nâng tầm trải nghiệm và hướng dẫn khách hàng tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn….".