Xúc động Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản hùng ca bất diệt" tại Điện Biên

Tối 19/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND 2 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Điện Biên; tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản hùng ca bất diệt" kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 2 điểm cầu là Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) với những phân cảnh đem lại nhiều xúc cảm cho người xem. Tham dự chương trình tại điểm cầu Điện Biên có ông Trần Hồng Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bà Tòng Thị Phóng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ: Văn hóa, Giao thông; lãnh đạo các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên cùng đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, người dân trên địa bàn.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ ( tỉnh Điện Biên) rực sáng nến hoa. Ảnh: Thanh Tùng

Mở đầu chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhân dân tại 2 điểm cầu Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 đã cùng dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng đã đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong phần lễ "Tiếng chuông tưởng niệm, thắp nến tri ân" tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 (tỉnh Điện Biên), hơn 430 thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh đã cùng thành kính thắp nến tưởng nhớ, dâng hương tri ân lên các phần mộ liệt sĩ, cùng hứa quyết tâm chung sức đồng lòng dựng xây quê hương, đất nước với tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai.

Bạn Nguyễn Thị Lan Anh, đoàn viên đến từ Trường THPT huyện Điện Biên chia sẻ: Tôi rất vinh dự khi được tham gia chương trình này, qua đó hiểu hơn về những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Dù là xem những hình ảnh dựng lại ở nhà tù Côn Đảo nhưng thật sự rất xúc động. Thực sự rất biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình cho độc lập của Tổ Quốc.

Các em thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên thành kính thắp nến tưởng nhớ, dâng hương tri ân lên các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Thanh Tùng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản hùng ca bất diệt" với thời lượng khoảng 90 phút, gồm 3 chương: Việt Nam máu và hoa; Những cánh hoa bất tử và Khúc ca hòa bình.



Theo đó Chương 1 – "Việt Nam máu và hoa" là những phóng sự kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn trong thời chiến, những tiếng hát ngân vang qua những bức tường nhà tù Côn Đảo, hay câu chuyện về tình quân dân thắm thiết.

Chương 2 với chủ đề "Những cánh hoa bất tử" đã cho khán giả thấy chiến tranh không chỉ có đau thương khốc liệt thù hận, ở đó còn có nụ cười lạc quan, niềm tin, tình yêu, tình đồng đội; tại Nghĩa trang Hàng Dương đã có những cuộc gặp gỡ đầy xúc động của những cựu tù Côn Đảo sau ngày giải phóng tình nguyện ở lại với những đồng chí, đồng đội đã nằm lại với cát biển. Còn tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 là những cuộc giao lưu với những Chiến sĩ Điện Biên trở về chiến trường xưa để viết tiếp bản hùng ca bất tử.

Chương 3 với chủ đề "Khúc ca hòa bình", là xúc cảm của ngày hôm nay, sự trân trọng giá trị của độc lập tự do, là thông điệp về khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản hùng ca bất diệt" tại Điện Biên có nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia trình diễn những ca khúc hào hùng. Ảnh: Thanh Tùng

Với sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ ưu tú Hoài Bắc, Đăng Dương, Việt Hoàn, Tùng Dương, Trọng Tấn... chương trình đã mang đến nhiều xúc cảm cho người dân và các cựu chiến binh.

Cựu chiến binh Phạm Đức Cư, nguyên Chiến sĩ Điện Biên Phủ nói: Nhân ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ mà Đảng, Nhà nước tổ chức một chương trình cầu truyền hình như thế này, chúng tôi rất xúc động. Ngồi ở đầu cầu Điện Biên, nghe những câu chuyện ở Côn Đảo thì chúng tôi cảm thấy xúc động, tưởng nhớ đến các anh đi trước, cảm nhận rõ những hy sinh của các đồng đội nơi đó.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành biểu tượng của lòng trung kiên, bất tử trong thời kỳ đấu tranh hào hùng của dân tộc. Dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông để giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho non sông đất nước ta. 76 năm qua, rất nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công đã được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi với người có công đã được ban hành, thực hiện đồng bộ, nâng cao sức sống của người có công. Bên cạnh đó công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vẫn được đẩy mạnh. Tuy nhiên để xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn cần còn nhiều điều cần phải làm tốt hơn nữa.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1. Ảnh: Thanh Tùng



Đúng như với chủ để, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản hùng ca bất diệt" đã thực sự đọng lại trong lòng khán giả cả nước nói chung, người dân Điện Biên nói riêng nhiều xúc cảm sâu lắng. Thể hiện rõ nét sự tri ân của thế hệ hiện tại, tương lai với nhưng hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Từ đó thêm lòng quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển.