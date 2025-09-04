Xuất khẩu khởi sắc trở lại giúp giá tiêu hồi phục trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 153.000 - 155.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 155.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 154.000 - 155.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 153.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 153.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 153.000 - 154.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.093 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.650 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.051 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.150 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2025 ước đạt 21.000 tấn, thu về 126,8 triệu USD, giảm 2,3% về lượng và tăng 10,8% về trị giá so với tháng 7/2025, nhưng tăng 8,1% về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Luỹ kế 8 tháng, xuất khẩu đạt 165.700 tấn, trị giá 1,12 tỷ USD, giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 26,9% về trị giá.

So với các thị trường khác, giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện thấp hơn ở cả 2 chủng loại hạt tiêu đen và trắng, cho thấy hạt tiêu Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ sản lượng lớn, giá bán cạnh tranh, chất lượng được cải thiện và nguồn cung ổn định cho các thị trường lớn.

Sau vụ thu hoạch, nông dân đã bán ra để trang trải chi phí, khiến nguồn cung trong nước hiện ở mức rất thấp. Bên cạnh đó, diễn biến thương mại quốc tế cũng tác động mạnh đến thị trường.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, từ nay đến cuối năm, nguồn cung ngày càng hụt đi trong khi nhu cầu không giảm. Bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 năm nay, các nhà nhập khẩu đã phải chuẩn bị hàng cho mùa lễ hội. Xu hướng chung là giá chắc chắn buộc phải tăng, bởi nếu không tăng thì sẽ không có hàng để mua.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tình hình thời tiết ở khu vực Tây Nguyên đang khá thuận lợi, giúp quá trình trổ hoa thuận lợi. Do đó, sản lượng của niên vụ 2025/26 có thể tăng khoảng 10% lên 190.000 - 193.000 tấn.

Các chuyên gia nhận định, đà tăng này mở ra triển vọng tích cực cho nông dân và doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn cuối năm – mùa cao điểm nhập khẩu của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Tiêu Việt Nam kết thúc thu hoạch vào tháng 5/2025 và đa số các hộ nông dân có diện tích nhỏ lẻ đều đã bán ra do không có khả năng giữ hàng. Chỉ những hộ sản xuất với số lượng lớn, giàu có thì mới giữ hàng bán ra theo đợt.

Theo nhận định, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nếu nguồn cung hạn chế, đồng thời được hỗ trợ bởi sự gia tăng nhập khẩu từ các nước cho mùa lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe từ các thị trường cao cấp.

