Vỡ ống dẫn nước thủy điện Nậm La

Ống dẫn nước cho Nhà máy thủy điện Nậm La đoạn đi qua xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La bị vỡ tung, sự cố làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Vào khoảng 9 giờ sáng nay (ngày 25/8), đường ống dẫn nước từ đập đầu mối về bể áp lực của công trình thủy điện Nậm La đoạn đi qua xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La bất ngờ bị vỡ. Sự cố khiến nước ào ạt tuôn ra, cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Sau khi cửa đường ống thủy điện Nậm La đóng lại để khắc phục sự cố vỡ ống thì mực nước đã dâng lên rất nhanh, mực nước dâng cao hơn so với đợt mưa lũ xảy ra vào ngày 23 - 24/7 vừa qua trên địa bàn, gây ngập nhiều diện tích cây hoa màu của bà con nông dân phia đầu đập thủy điện. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm La thuộc nhóm dự án thủy điện có quy mô vừa và nhỏ.

Ống dẫn nước cho Nhà máy thủy điện Nậm La bất ngờ bị vỡ. Ảnh: NDCC

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, mực nước tại khu vực dâng lên nhanh như vậy là do những ngày qua trên địa bàn thành phố Sơn La vẫn có mưa. Lượng nước từ suối Nậm La; suối Phiêng Ngùa (Chiềng Xôm); suối Bản Bó, bản Cọ (Phường Chiềng An) đổ về. Trong khi đó, không thể tiếp tục xả lũ vào thung lũng Bom Bay (bản Phiêng Hay, Chiềng Xôm) do hiện nay bà con nông dân đã canh tác cây hoa màu sau khi nước đã rút.

Sự cố khiến nhiều diện tích cây hoa màu của người dân xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La bị ngập. Ảnh: NDCC

Ngày sau khi nhận được thông tin, địa phương này đã báo cáo với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả. Để hạn chễ lượng nước đổ về nhiều, hiện nay hồ chứa nước Bản Mòng, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La đã tiến hành đóng cửa xả. Địa phương này cũng đã tiến hành các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.