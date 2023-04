Từng bước xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá

Đảng bộ huyện Phù Yên (Sơn La) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp linh hoạt thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.





Đảng bộ huyện Phù Yên đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Kinh tế - xã hội có bước phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng nâng lên.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tiểu vùng kinh tế. Trong đó, tại các xã vùng Mường, hình thành vùng cây ăn quả, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, chăn nuôi đại gia súc gắn với bảo vệ rừng; thị trấn Phù Yên và các xã vùng Huy, tập trung thâm canh lúa nước theo hướng canh tác hữu cơ, phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và du lịch; các xã vùng lòng hồ sông Đà thành lập các HTX nuôi trồng thủy sản, phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả; các xã vùng cao, trồng rừng, bảo vệ rừng, chuyển đổi canh tác nương định canh, khai hoang ruộng nước, phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nhờ vậy, đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Diện mạo đô thị của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La từng bước thay đổi nâng lên. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Hà Văn Ắng, trưởng bản Búc, xã Quang Huy, huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết: Bản Búc là một trong những bản đầu tiên thực hiện thí điểm mô hình trồng lúa hữu cơ của huyện từ vụ chiêm xuân năm 2019. Bản có 9,3 ha ruộng thì từ vụ mùa năm 2020, bà con đã chuyển toàn bộ sang sản xuất lúa hữu cơ với 65/65 hộ tham gia.

Qua các vụ sản xuất đã cho thấy đất và môi trường được cải thiện rõ rệt qua từng vụ sản xuất. Nhờ việc áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ sử dụng phân hữu cơ vi sinh, kết hợp với phân chuồng được ủ bằng chế phẩm, nên đất đai được cải tạo tốt hơn, cây lúa phát triển cân đối, môi trường an toàn, hệ sinh thái đồng ruộng đảm bảo, nhiều loài cá, ốc, cua đồng đã xuất hiện trở lại trên do môi trường nước, đất đã được cải thiện đáng kể.

Có cánh đồng rộng lớn, huyện Phù Yên đang đẩy mạnh sản xuất gạo hữu cơ. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều hộ nông dân ở các xã, bản vùng cao như: Suối Bau, Suối Tọ, Quang Huy, Huy Bắc, Tường Thượng, Tường Phù, Gia Phù đã từ bỏ tập quán chăn nuôi thả rông làm chuồng nuôi nhốt, ngoài tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, như: rơm rạ, thân ngô tươi…,các hộ còn tích cực trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn xanh cho trâu bò.

Ông Lê Văn Chiển, bản Khoa 2, xã Tường Thượng (Phù Yên, Sơn La) cho biết: Hiện tại, trang trại của gia đình tôi đang nuôi 400 con bò vỗ béo cung cấp cho thị trường, để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò thì gia đình tôi đã trồng 05ha cỏ voi và ngoài ra còn thu mua thêm của bà con trong xã 2-3 tấn cỏ mỗi ngày. Để chủ động nguồn thức ăn, năm tới gia đình sẽ mở rộng thêm diện tích trồng cỏ voi.

Chăn nuôi cũng là thế mạnh của Phù Yên với tổng đàn gia súc tăng trưởng ổn định trên 117.600 con. Ảnh: Văn Ngọc

Mức sống của người dân Phù Yên ngày càng được nâng cao

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Bí thư huyện ủy Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Năm 2022, dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp (những tháng đầu năm), tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động khó lường (cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột quân sự Nga - Ucraina xảy ra và có khả năng còn kéo dài); giá xăng, dầu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực; cùng với đó, thiên tai, dịch bệnh gây khó khăn, thiệt hại đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Phù Yên đã thích ứng an toàn, linh hoạt.

Kinh tế của huyện duy trì tăng trưởng, tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt 983,2 tỷ đồng, vượt 29,3% dự toán tỉnh giao và vượt 28,3% so với dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 132,1 tỷ đồng, vượt 25% so với dự toán UBND tỉnh giao và vượt 18,3% so với HĐND huyện giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng (2,3%) so với năm 2021; tổng nguồn vốn huy động tại địa phương (tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng) đạt 1.416,6 tỷ đồng.

Những năm gần đây huyện Phù Yên đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp để tăng giá trị sản phẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao. Toàn huyện có 44 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; 7 chuỗi cung ứng thực phẩm, nông sản, thủy sản an toàn, có 01 sản phẩm (dưa lưới - Dưa Hoàng Kim) của Hợp tác xã Mường Tấc áp dụng hoàn toàn công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất lúa theo hướng hữu cơ và lúa hữu cơ đạt 520,9ha (trong đó: 130ha lúa hữu cơ; 390,9ha lúa theo hướng hữu cơ).

Mở rộng diện tích cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao (257 ha cây gai xanh tại các xã Suối Bau, Gia Phù, Mường Do, Huy Bắc, Huy Hạ, Nam Phong, Huy Tân, Huy Thượng, Mường Bang, Mường Thải, Sập Xa, Đá Đỏ, Mường Cơi). Diện tích rừng trồng mới tập trung: 452,99 ha, đạt 150,9% kế hoạch. Có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới toàn huyện lên 10 xã; 1 bản (Nghĩa Hưng - Mường Cơi) đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, người dân đồng lòng xây dựng. Ảnh: Văn Ngọc

Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì phát triển; các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở chế biến hoạt động tốt, tạo việc làm cho trên 3000 lao động trên địa bàn huyện, có 22.908 lao động địa phương làm việc tại các khu công nghiệp có thu nhập ổn định (ước đạt trên 2.400 tỷ đồng/năm), góp phần giảm nghèo nhanh và nâng cao đời sống nhân dân.

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc, có 29.502 lượt khách du lịch tham quan, đạt 126,9% so với kế hoạch, tổng lượng khách lưu trú đạt 14.882 người. Doanh thu lĩnh vực dịch vụ đạt 8,69 tỷ đồng, vượt 2,2% so với kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì và phát triển ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, với 105 dự án khởi công mới (trong đó có 69 dự án đầu tư trên địa bàn xã, bản đặc biệt khó khăn), tổng mức đầu tư trên 237 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở khu vực các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và dần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 06-ĐA/HU, ngày 28/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị đối với 03 xã vùng cao Kim Bon, Suối Bau, Suối Tọ".

Khánh thành và gắn biển 03 công trình chào mừng gồm: Trụ sở cơ quan huyện uỷ, Tuyến đường nội thị và Trạm y tế xã Tân Lang, tổ chức cuộc thi "Phù Yên - Tự hào 70 năm lịch sử và truyền thống cách mạng", Ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc gắn với Ngày hội nông sản Phù Yên năm 2022, trại sáng tác chủ đề "Phù Yên – 70 năm vùng đất, con người và truyền thống lịch sử" (lựa chọn 34 tác phẩm in ấn phát hành), tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Phù Yên, đã khơi dậy niềm tin, tự hào, hiệu ứng tích cực, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn.



Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (Sơn La) nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Ngọc

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các sự kiện lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp. Tham gia và đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, khu vực. Công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 thực hiện có hiệu quả, cơ bản bao phủ vaccin cho tất cả các đối tượng đúng độ tuổi quy định, bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong kiểm soát dịch bệnh.

Chất lượng giáo dục đào tạo ở các bậc học được nâng lên, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,09% (tăng 0,78% so với kỳ thi năm 2021), có 38/67 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 56,7%. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên chăm lo người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo và tạo việc làm cho người lao động.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử (26/27 xã, thị trấn thường xuyên cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính (tăng 14 xã so với năm 2021). Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và bước đầu triển khai thực hiện Chính quyền điện tử đổi với cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính.